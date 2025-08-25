< sekcia Zahraničie
Ruské sily údajne dobyli ďalšiu dedinu v Dnepropetrovskej oblasti
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho sily dobyli dedinu Zaporižke v Dnepropetrovskej oblasti.
Autor TASR
Moskva 25. augusta (TASR) - Ruská armáda podľa pondelkového vyhlásenia ministerstva obrany obsadila ďalšiu dedinu v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho sily dobyli dedinu Zaporižke v Dnepropetrovskej oblasti. Na rozdiel od Luhanskej, Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti Rusko Dnepropetrovskú oblasť neanektovalo a počas tejto vojny sa mu prvýkrát podarilo preniknúť za jej hranice až začiatkom júla, keď jeho jednotky dobyli dedinu Dačne. Koncom minulého mesiaca tiež ruské orgány hlásili obsadenie obce Malijivka a začiatkom augusta dobyli dedinu Sičneve.
Agentúra AFP pripomína, že Dnepropetrovská oblasť je významnou baníckou oblasťou. Uhlie vyťažené v tejto oblasti je dôležité aj pri výrobe elektriny. Ďalší posun ruskej armády by tak mohol poškodiť ukrajinskú ekonomiku a obmedziť dodávky elektriny.
Rusko naďalej pokračuje v útokoch na Ukrajinu a v noci na pondelok vypustilo viac ako 100 dronov. Útoky si vyžiadali jednu obeť a dvoch zranených v Sumskej oblasti.
Útoky podnikla aj ukrajinská strana, pričom podľa Moskvy vypustila asi 20 dronov mierených na západné Rusko.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho sily dobyli dedinu Zaporižke v Dnepropetrovskej oblasti. Na rozdiel od Luhanskej, Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti Rusko Dnepropetrovskú oblasť neanektovalo a počas tejto vojny sa mu prvýkrát podarilo preniknúť za jej hranice až začiatkom júla, keď jeho jednotky dobyli dedinu Dačne. Koncom minulého mesiaca tiež ruské orgány hlásili obsadenie obce Malijivka a začiatkom augusta dobyli dedinu Sičneve.
Agentúra AFP pripomína, že Dnepropetrovská oblasť je významnou baníckou oblasťou. Uhlie vyťažené v tejto oblasti je dôležité aj pri výrobe elektriny. Ďalší posun ruskej armády by tak mohol poškodiť ukrajinskú ekonomiku a obmedziť dodávky elektriny.
Rusko naďalej pokračuje v útokoch na Ukrajinu a v noci na pondelok vypustilo viac ako 100 dronov. Útoky si vyžiadali jednu obeť a dvoch zranených v Sumskej oblasti.
Útoky podnikla aj ukrajinská strana, pričom podľa Moskvy vypustila asi 20 dronov mierených na západné Rusko.