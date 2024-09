Ruské sily údajne dobyli dedinu Nelipivka v Doneckej oblasti

Moskva 30. septembra (TASR) - Ruské sily údajne obsadili dedinu Nelipivka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Oznámilo to v pondelok podľa agentúry Interfax ruské ministerstvo obrany, napísala agentúra Reuters. Tvrdenie nedokázala bezprostredne overiť, informuje TASR.



Obec Nelipivka sa nachádza vedľa mesta Niu-Jork, ktoré ruská armáda dobyla ešte koncom augusta. Pred spustením celoplošnej ruskej invázie žilo v Nelipivke takmer 1000 ľudí.



Dobytá dedina sa zároveň nachádza v bezprostrednej blízkosti mesta Toreck, ktoré je jedným z dôležitých centier ukrajinskej obrany na Donbase.



Prvé dva roky od začiatku invázie v roku 2022 zaznamenalo Rusko v tejto časti Donbasu postup iba o niekoľko kilometrov. V uplynulých mesiacoch však pomaly postupuje na Toreck.



Od pádu kľúčovej obce Avdijivka vo februári tohto roka sa zároveň ruským silám darí prelamovať ukrajinskú obranu aj južne od Torecka a postupujú smerom do Pokrovska, ktoré je kľúčovým logistickým uzlom ukrajinskej armády. Ukrajina sa postup Ruska pokúsila spomaliť začiatkom augusta, keď vpadla do ruskej Kurskej oblasti.



Reuters pripomína, že ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že taktickým cieľom ruskej armády na Ukrajine je dobytie celého Donbasu. V súčasnosti Rusko okupuje približne 80 percent tohto regiónu, ktorý sa skladá z ukrajinskej Doneckej a Luhanskej oblasti. Moskva v roku 2022 oznámila ich anektovanie po zmanipulovanom referende.