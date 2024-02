Ruské sily údajne ovládli posledné ohnisko odporu v Avdijivke

Avdijivka 19. februára (TASR) – Ruské jednotky v pondelok úplne ovládli rozsiahlu koksovňu v meste Avdijivka. TASR informuje na základe správ agentúr Reuters a AP.



"Zoskupenie jednotiek Stred zaútočilo a úplne obsadilo koksovňu v Avdijivke," uvádza vyhlásenie ruského ministerstva obrany.



Ruské ministerstvo obrany ohlásilo získanie "plnej kontroly" nad Avdijivkou ešte v sobotu večer, ukrajinské jednotky sa však opevnili v továrni na koks.



Ukrajinská armáda predtým oznámila, že jej vojaci sa sťahujú z bojmi zničeného mesta do vopred pripravených pozícií. Hlavný veliteľ ukrajinskej armády Olexandr Syrskyj to zdôvodnil snahou vyhnúť sa obkľúčeniu a potrebou ochrániť životy a zdravie vojakov.



Dobytie Avdijivky je najväčším územným ziskom Ruska na Ukrajine od dobytia Bachmutu v máji minulého roku. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že po tvrdom boji v uliciach mesta jeho jednotky v tejto časti frontu postúpili o približne deväť kilometrov a pokračujú ďalej, píše Reuters. Ruský prezident Vladimir Putin označil obsadenie mesta za dôležité víťazstvo.



Agentúra AP upozorňuje, že ukrajinská armáda v súčasnosti čelí nedostatku vojakov aj munície. "Ak hovoríme o pechote, tak pomer je 7:1 (v prospech Ruska). Pri vojenských vozidlách je to 8:1 a pri delostrelectve 11:1," vyhlásil s odvolaním sa na spravodajské zdroje zástupca veliteľa tretej útočnej brigády Rodion Kudirašov. Dodal, že nedostatok munície nútil obrancov vyberať si medzi cieľmi.



"Meškajúce dodávky bezpečnostnej pomoci Ukrajine zo Západu zrejme pomáhajú Rusku spúšťať na niekoľkých miestach frontu oportunistické ofenzívne operácie, vďaka čomu sa mu darí vyvíjať na ukrajinské jednotky tlak z viacerých smerov," zhodnotil v noci na pondelok Inštitút pre výskum vojny.



"Ukrajinci bojovali hrdinsky už aj predtým, no po prvý raz vo svojej histórii sa Ukrajine podarilo dosiahnuť takú obrovskú solidaritu a podporu vo svete," vyhlásil v nedeľu večer vo videopríhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a dodal, že Ukrajina robí všetko pre to, aby vo vojne zvíťazila.