Ruské sily údajne pália ukrajinské knihy v Luhanskej oblasti

Kyjev 5. februára (TASR) - Ruské sily údajne zhabali z knižníc a škôl v okupovanej Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny knihy, ktoré následne pálili v teplárňach. Oznámilo to ukrajinské Centrum národného odporu - organizácia, ktorú riadia tamojšie špeciálne jednotky.



V správe, ktorú denník The Guardian však nedokázal nezávisle overiť, sa píše, že v meste Roveňky v Luhanskej oblasti Rusi hromadne pália ukrajinské knihy, najmä literatúru.



Noviny The Kyiv Independent v nedeľu napísali, že Ruskom dosadení činitelia v Luhanskej oblasti nariadili skonfiškovať 365 edícií ukrajinských kníh zo škôl a knižníc v regióne.



Rusko sa od vypuknutia februárovej invázie usiluje prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií medzi deťmi v okupovaných regiónoch úmyselne šíriť vlastné propagandistické naratívy. Tisíce detí boli z týchto území navyše pravdepodobne nútene deportovaných do Ruska.



Daria Herasymčuková, poradkyňa ukrajinského prezidenta pre práva a rehabilitáciu detí, v januári uviedla, že Rusko násilím odviedlo takmer 14.000 ukrajinských detí. Len 125 z nich sa podľa jej slov vrátilo na Ukrajinu.