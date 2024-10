Ruské sily údajne vstúpili na predmestie Torecka v Doneckej oblasti

Kyjev 8. októbra (TASR) - Ruské sily vstúpili na predmestie východoukrajinského frontového mesta Toreck. V pondelok neskoro večer to uviedla predstaviteľka ukrajinskej armády. Oznámenie prichádza necelý týždeň po páde mesta Vuhledar, ktoré bolo jednou z bášt ukrajinskej obrany na Donbase. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Situácia je nestabilná, boje prebiehajú doslova pri každom vstupe (do mesta)," uviedla pre ukrajinský rozhlas Anastasia Bobovniková, hovorkyňa operačno-taktickej skupiny Luhansk. "Rusi vstúpili na východný okraj mesta," dodala.



Ruskí vojenskí blogeri vrátane skupiny vojenských analytikov, ktorí viedli známy kanál Rybar Telegram, uviedli, že ruské jednotky pokračujú v postupe smerom k centru mesta.



Toreck je už 10 rokov frontovým mestom, keďže sa nachádza v blízkosti území, ktoré v roku 2014 obsadili Ruskom podporovaní separatisti. Odvtedy sa stalo dôležitou súčasťou ukrajinských obranných línií.



Rusko postupuje smerom k Torecku od augusta a dobýva dedinu za dedinou. Ruskej pechote v jej postupe významne pomáhajú mimoriadne ničivé navádzané bomby, pripomína Reuters.



Pre Moskvu by obsadenie mesta, ktoré bolo do roku 2016 známe pod sovietskym názvom Dzeržinsk, podľa Felixa Dzeržinského, zakladateľa sovietskej tajnej polície, znamenalo priblíženie sa k cieľu prezidenta Vladimira Putina ovládnuť celý Donbas.



Podľa ukrajinských vojenských analytikov by pád Torecka umožnil Moskve zablokovať kľúčové logistické trasy spájajúce operačné tylo kyjevských síl v oblasti s bojovou zónou vrátane hlavnej cesty medzi mestami Pokrovsk a Kosťantynivka.