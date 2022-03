Washington 15. marca (TASR) - Ruské sily vypálili od začiatku invázie na Ukrajine vyše 950 rakiet, informoval v utorok predstaviteľ USA. Citovala ho spravodajská televízia CNN.



Podľa tohto vysokopostaveného predstaviteľa amerického ministerstva obrany ruské aj ukrajinské sily využívajú približne 90 percent "svojej dostupnej" bojovej sily.



"Odhad Spojených štátov je stále taký, že ruské pozemné sily dosahujú pri plnení svojich cieľov obmedzený až nulový pokrok," dodal predstaviteľ. Poznamenal, že ruské jednotky nepostúpili bližšie k ukrajinskému hlavnému mestu Kyjev.



USA odhadujú, že ruské sily sú "stále približne 15 až 20 kilometrov severozápadne a asi 20 až 30 kilometrov východne" od Kyjeva, informoval predstaviteľ.



Aj v posledných 24 hodinách prichádzala na Ukrajinu obranná pomoc od USA a ďalších krajín. Dodávky, ktoré dorazili za posledných 24 hodín, "obsahovali aj zbrane".



Tieto vyjadrenia boli novinárom poskytnuté počas letu amerického ministra obrany Lloyda Austina z hlavného mesta Washington do Bruselu. Austin cestuje do Bruselu na stretnutie ministrov obrany Severoatlantickej aliancie (NATO) a vo štvrtok navštívi Slovensko. Pôjde o prvú návštevu amerického ministra obrany na Slovensku od vstupu SR do NATO.