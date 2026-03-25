Ruské školy pomáhajú vyrábať vybavenie pre vojakov na Ukrajine
V októbri 2024 stredná škola v Astracháne zverejnila, ako jej žiaci vyrábajú sviečky do zákopov.
Autor TASR
Moskva 25. marca (TASR) - Zatiaľ čo ruské ministerstvo vnútra informuje o odhalení organizovanej zločineckej skupiny, ktorá rozkradla vojenské zásoby, ruské školy svojich žiakov hromadne zapájajú do výroby praktického vybavenia pre vojakov vo vojne na Ukrajine. TASR o tom píše podľa webov The Moscow Times a Verstka.
Verstka spolu s projektom „Ne Norma“ zameraným na práva detí dlhodobo sledovali príspevky ruských škôl na sociálnej sieti VKontakte (VK), v ktorých informovali o výrobe vojenských pomôcok. Za štyri roky od začiatku vojny na Ukrajine najmenej 1017 škôl v 77 ruských regiónoch informovalo, že deti sa tomu venujú v rámci vyučovania.
Školáci vyrábajú predmety pre armádu predovšetkým počas predmetu „Technológia“, ktorý sa stal povinný od 1. septembra 2024. Deje sa to aj v rámci propagandisticko-vlasteneckého vzdelávania „Rozhovory o dôležitých veciach“ (Razgovory o važnom), počas mimoškolských programov alebo cez prestávky.
V októbri 2024 stredná škola v Astracháne zverejnila, ako jej žiaci vyrábajú sviečky do zákopov. „Nie hodina techniky, ale bojová misia,“ informovala na svojej webovej stránke.
Celkovo školy vyrábajú 57 druhov vybavenia vrátane maskovacích sietí a oblekov, vankúšov, ponožiek, nosidiel či vložiek do topánok.
Ako novinárom povedali rodičia a učitelia, je ťažké deti ochrániť pred touto „povinnosťou“, keďže predmet je súčasťou učebných osnov. Podľa učiteľky z Vladimirskej oblasti každá takáto „pracovná hodina“ začínala vysvetlením, „prečo šijeme ten či onen predmet a kde by sa nám hodil“. Niektoré žiačky „prejavili záujem a prevzali iniciatívu, šili a plietli doma s rodičmi“. Iné vyjadrili nespokojnosť „kvôli postoju k ŠVO“ a museli byť „presviedčané a prehovárané“, povedala učiteľka. Termín ŠVO (špeciálna vojenská operácia) sa v Rusku oficiálne používa ako označenie pre vojnu na Ukrajine.
Najväčší počet aktívnych škôl bol v Baškirsku (67), ktoré sa podľa odhadov radí na prvé miesto v počte úmrtí vo vojne. Nasledoval Krasnodarský kraj (53 škôl; piate miesto v počte úmrtí), Tatársko (52 škôl; druhé miesto), Rostov nad Donom (40) a Moskovská oblasť (38). Najmenej aktívnych škôl bolo v Moskve (2).
V mnohých prípadoch rodičia, učitelia aj bežní občania darujú peniaze a materiál na výrobu predmetov pre armádu. Niekedy sa zapájajú aj rôzne organizácie alebo sa podľa školských publikácií ohlasujú zbierky starých predmetov.
Kremeľ nezrušil úlohu regiónov zapojiť školákov do pomoci ruskej armáde, povedal pre Verstku zdroj z vedenia jedného z regiónov v strednom Rusku. Vysvetlil, že takáto práca bola plánovaná ako „jedna z možných aktivít“ pre „ľudí, ktorí sú zapálení pre túto vec“.
