Ruské skupiny bojujúce za Ukrajinu oznámili ďalší výpad do Ruska

Kyjev 12. marca (TASR) - Polovojenské organizácie, ktoré bojujú na strane Ukrajiny a tvoria ich prebehlíci z ruských ozbrojených síl a ruskí dobrovoľníci, tvrdia, že v utorok podnikli ďalší výpad z Ukrajiny do pohraničia na západe Ruska.



Na svojich stránkach na platforme Telegram to oznámili skupiny légia Sloboda Ruska a Sibírsky prápor.



Britská stanica BBC doplnila, že ruskí vojenskí blogeri a spravodajský server Baza informovali, že pri obci Ťotkino v Kurskej oblasti, ktorá sa nachádza na hranici s Ukrajinou, došlo v utorok ráno k prestrelke i delostreleckej paľbe.



Incident v súvislosti s touto obcou neskôr potvrdil aj gubernátor oblasti Roman Starovojt: priznal, že "došlo k pokusu sabotážnej prieskumnej skupiny o prienik", a potvrdil aj prestrelku. K žiadnemu cezhraničnému prieniku však nedošlo, tvrdí Starovojt.



Medzičasom však Rádio Sloboda (RFE/RL) geolokalizovalo video légie Sloboda Ruska so zásahom ruského obrneného transportéra v Ťotkine. Potvrdilo sa tak, že transportér sa nachádzal v centre tejto obce.



Iné správy spomínajú v súvislosti s cezhraničným incidentom Belgorodskú oblasť, tiež hraničiacu s Ukrajinou.



Jeden z blogerov podľa BBC napísal, že "časť nepriateľských síl" v Belgorodskej oblasti "bola zničená, zvyšok ustúpil".



Agentúra Reuters, ktorá o výpade protikremeľských kománd informovala, nedokázala tieto tvrdenia overiť z nezávislých zdrojov. Nevyjadrili sa k nim zatiaľ ani oficiálni predstavitelia ruského najvyššieho vedenia.



Hovorca ukrajinskej vojenskej rozviedky Andrij Jusov pre ukrajinský kanál 24 povedal, že tieto diverzné skupiny vykonávajú operáciu na ruskom území nezávisle od Ukrajiny. Dodal, že na operácii sa podieľa aj tretia formácia - Ruský dobrovoľnícky zbor.



Podľa Reuters mnohé nasvedčuje tomu, že tento cezhraničný výpad súvisí s prezidentskými voľbami v Rusku, ktoré sa budú konať tento víkend.



"Ľudia budú voliť, koho chcú, nie toho, koho musia. Rusi budú žiť slobodne," uviedla Légia Sloboda Ruska.



Spolu s Ruským dobrovoľníckym zborom sa prihlásili k zodpovednosti aj za iné preniky z Ukrajiny na územie Ruska.