Ruské stíhačky mali zabrániť lietadlám v narušení štátnej hranice

Moskva 21. júla (TASR) - Rusko v nedeľu informovalo, že do vzduchu nasadilo stíhačky, aby údajne zabránili americkým bombardérom v narušení štátnej hranice nad Barentsovým morom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Do vzduchu boli vyslané bojové stíhačky MiG-29 a MiG-31. Nad morom sa podľa Moskvy pohybovali dva americké strategické bombardéry B-52.



"Keď sa ruské stíhačky priblížili, strategické bombardéry korigovali svoj letový kurz, vzdialili sa a potom sa otočili smerom od ruskej štátnej hranice," uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo obrany.



Americká armáda podľa AFP pravidelne vykonáva prelety nad medzinárodnými vodami. Tieto operácie sa podľa Washingtonu uskutočňujú v neutrálnom vzdušnom priestore a v súlade s medzinárodným právom.



Moskva začala na takéto cvičenia v posledných mesiacoch reagovať agresívnejšie. V júni uviedla, že eviduje zvýšený počet amerických dronov nad Čiernym morom a varovala, že by to mohlo viesť k priamej konfrontácii medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou.