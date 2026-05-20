Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. máj 2026Meniny má Bernard
< sekcia Zahraničie

Ruské stíhačky sa minulý mesiac nebezpečne priblížili k lietadlu RAF

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Ministerstvo objasnilo, že stíhačky Su-35 a Su-27 sa priblížili k neozbrojenému lietadlu River Joint (Boeing RC-135V/W) počas rutinného letu v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Čiernym morom. S

Autor TASR
Londýn 20. mája (TASR) - Dve ruské stíhačky sa v apríli „opakovane a nebezpečne“ priblížili k prieskumnému lietadlu Kráľovského letectva (RAF) nad Čiernym morom, uviedlo v stredu britské ministerstvo obrany. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.

Ministerstvo objasnilo, že stíhačky Su-35 a Su-27 sa priblížili k neozbrojenému lietadlu River Joint (Boeing RC-135V/W) počas rutinného letu v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Čiernym morom. Su-35 sa priblížila natoľko, že sa vypol autopilot a spustili núdzové systémy. Su-27 sa počas jedného z preletov priblížila iba na šesť metrov k jeho nosu.

Tento incident je ďalším príkladom nebezpečného a neakceptovateľného správania ruských pilotov voči neozbrojenému lietadlu v medzinárodnom vzdušnom priestore. Tieto kroky vytvárajú nebezpečné riziko nehôd a možnej eskalácie,“ uviedol britský minister obrany John Healey.

Minister dodal, že tento incident neodradí Britániu od jej záväzku brániť NATO, jej spojencov a záujmy pred ruskou agresiou.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Prezident zdôraznil dôležitosť vstupu Albánska do EÚ

Litva vyhlásila pohotovosť pre hrozbu dronov, Vilnius uzavrel letisko

ONLINE MS 2026: Tretí zápas SR: Slovinsko - Slovensko

R. Raši rokoval s Li Chung-čungom najmä o bilaterálnej spolupráci