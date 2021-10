Ruské stíhačky sprevádzali nad Čiernym morom americké bombardéry

Moskva 20. októbra (TASR) - Dve ruské stíhačky Suchoj Su-30 sprevádzali v utorok nad Čierny morom dva americké bombardéry B-1B, ktoré údajne smerovali k ruským hraniciam. V stredu o tom informovala agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na ruské Národné centrum riadenia obrany (NCUO).



"Do vzduchu boli vyslané dve stíhačky SU-30 zo štruktúr námorného letectva a protivzdušnej obrany Čiernomorskej flotily, aby identifikovali vzdušné ciele a zabránili narušeniu hraníc (Ruska)," píše sa vo vyhlásení NCUO. To zároveň dodalo, že americké bombardéry sprevádzali aj dve vojenské lietadlá KC-135.



NCUO tiež zdôraznilo, že posádky ruských stíhačiek vykonali let v súlade s medzinárodnými pravidlami o využívaní medzinárodného vzdušného priestoru. Po tom čo stíhačky dohliadli na to, aby americké bombardéry nenarušili ruské hranice, sa vrátili späť na svoju základňu, dodalo centrum.



Agentúra RIA Novosti si všíma, že aktivita zahraničných prieskumných lietadiel a dronov sa v poslednom čase v blízkosti ruských hraníc zvyšuje. Ruské vojenské úrady totiž v uplynulých týždňoch a mesiacoch hlásia podobné incidenty pomerne často.



Ruské ministerstvo obrany napríklad aj tento víkend informovalo o tom, že ruské plavidlo zabránilo americkému torpédoborcu v pokuse preniknúť do teritoriálnych vôd Ruska v Japonskom mori. K incidentu došlo v čase, keď Rusko a Čína vykonávali v tejto oblasti spoločné námorné cvičenie.



Víkendový incident v Japonskom mori odmietlo americké ministerstvo obrany komentovať. Moskva sa však vyjadrila, že ho považuje za hrubé porušenie medzinárodných pravidiel.