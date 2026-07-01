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Ruské straty na Ukrajine dosiahli 1,4 milióna ľudí
Podľa odhadov amerického centra Ukrajina stratila 525.000 až 625.000 ľudí, z nich bolo 125.000 až 150.000 úmrtí.
Autor TASR
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Moskva 1. júla (TASR) - Ruské sily od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 stratili do júna 2026 počas vojny už približne 1,4 milióna ľudí. Z tohto počtu bolo najmenej 450.000 zabitých, uvádza sa v novej štúdii Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS). TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Analytici odhadujú mesačné straty Ruska v prvom polroku 2026 medzi 30.000 a 34.000, zatiaľ čo nábor nových zmluvných vojakov bol len 27.000. V prvej polovici roka 2026 CSIS pomer obetí medzi Ruskom a Ukrajinou odhadlo na 8:1 v porovnaní s doterajším pomerom 2:1 až 3:1.
Podľa odhadov amerického centra Ukrajina stratila 525.000 až 625.000 ľudí, z nich bolo 125.000 až 150.000 úmrtí.
Podľa štúdie už Rusko na Ukrajine stratilo viac ako štvornásobok obetí USA vo všetkých vojnách od druhej svetovej vojny (približne 100.000) a viac ako deväťnásobok strát Sovietskeho zväzu a Ruska vo vojnách od roku 1945. „Od druhej svetovej vojny žiadna veľmoc neutrpela ani zďaleka takéto straty vo vojne. To zanecháva Rusko s pochmúrnou a bezprecedentnou historickou bilanciou,“ poznamenáva CSIS.
Bez ohľadu na obrovské straty Kremeľ nedokáže preniknúť cez ukrajinskú obranu a ruská ofenzíva sa prakticky zastavila. Na jar 2026 ruské jednotky po prvýkrát od augusta 2024 stratili viac územia, ako dobyli. Rusko v súčasnosti kontroluje približne 118.000 štvorcových kilometrov ukrajinského územia, čo je asi 20 percent.
Ukrajinské sily úspešne reagujú údermi proti ruským vojenským a ekonomickým cieľom s použitím dronov a rakiet vrátane systémov s umelou inteligenciou, informuje CSIS. Na nezákonne anektovanom Kryme sa preto uzavreli pre ruských dovolenkárov pláže a detské tábory, civilné obyvateľstvo čelí nedostatku paliva a výpadkom prúdu. V máji 2026 preto tiež Vladimir Putin obmedzil aj tradičnú vojenskú prehliadku.
Analytici odhadujú mesačné straty Ruska v prvom polroku 2026 medzi 30.000 a 34.000, zatiaľ čo nábor nových zmluvných vojakov bol len 27.000. V prvej polovici roka 2026 CSIS pomer obetí medzi Ruskom a Ukrajinou odhadlo na 8:1 v porovnaní s doterajším pomerom 2:1 až 3:1.
Podľa odhadov amerického centra Ukrajina stratila 525.000 až 625.000 ľudí, z nich bolo 125.000 až 150.000 úmrtí.
Podľa štúdie už Rusko na Ukrajine stratilo viac ako štvornásobok obetí USA vo všetkých vojnách od druhej svetovej vojny (približne 100.000) a viac ako deväťnásobok strát Sovietskeho zväzu a Ruska vo vojnách od roku 1945. „Od druhej svetovej vojny žiadna veľmoc neutrpela ani zďaleka takéto straty vo vojne. To zanecháva Rusko s pochmúrnou a bezprecedentnou historickou bilanciou,“ poznamenáva CSIS.
Bez ohľadu na obrovské straty Kremeľ nedokáže preniknúť cez ukrajinskú obranu a ruská ofenzíva sa prakticky zastavila. Na jar 2026 ruské jednotky po prvýkrát od augusta 2024 stratili viac územia, ako dobyli. Rusko v súčasnosti kontroluje približne 118.000 štvorcových kilometrov ukrajinského územia, čo je asi 20 percent.
Ukrajinské sily úspešne reagujú údermi proti ruským vojenským a ekonomickým cieľom s použitím dronov a rakiet vrátane systémov s umelou inteligenciou, informuje CSIS. Na nezákonne anektovanom Kryme sa preto uzavreli pre ruských dovolenkárov pláže a detské tábory, civilné obyvateľstvo čelí nedostatku paliva a výpadkom prúdu. V máji 2026 preto tiež Vladimir Putin obmedzil aj tradičnú vojenskú prehliadku.