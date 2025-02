Ruské súdy uložili dlhé väzenské tresty dvom údajným kolaborantom

Moskva 11. februára (TASR) - Dlhoročné tresty väzenia uložili v utorok ruské súdy dvom mužom, ktorých usvedčili z pomoci ukrajinskej armáde. Správu o tom TASR prevzala z agentúry AFP.



Jedného z mužov odsúdili v Kirovskej oblasti na západe Ruska. Tamojší vojenský súd ho poslal do väzenia na 21 rokov za údajné podpaľačstvo elektrických zariadení na železnici. Podľa ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) muž konal na príkaz Ukrajiny.



AFP pripomína, že ruská železničná sieť, ktorá sa využíva na presun vojakov aj techniky na frontové línie, bola v ostatných rokoch opakovane terčom sabotáží či podpaľačských útokov.



Na ruskom Ďalekom východe zase odsúdili 22-ročného mladíka na 12-ročné väzenie za "vlastizradu". Podľa FSB sa jej dopustil tým, že na Ukrajinu previedol peniaze, ktoré boli použité na nákup vojenského vybavenia.



Rusko od napadnutia Ukrajiny obvinilo či súdi desiatky svojich občanov za údajnú vlastizradu, terorizmus, špionáž, sabotáž či spoluprácu s Kyjevom. Tamojšie úrady zadržali, pokutovali či poslali do väzenia už tisícky ľudí za to, že na verejnosti či v príspevkoch na sociálnych sieťach inváziu kritizovali.