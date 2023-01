Ruské tajné služby: Ukrajina skladuje zbrane v jadrových elektrárňach

Moskva 23. januára (TASR) - Ruská Služba vonkajšej rozviedky (SVR) v pondelok uviedla, že Ukrajina skladuje západné zbrane v areáloch atómových elektrárni. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



SVR vo vyhlásení napísala, že americké mobilné raketové systémy HIMARS, systémy protivzdušnej obrany a delostrelecká munícia boli prepravené do jadrovej elektrárne v Rivnom na severozápade Ukrajiny.



"Ukrajinské ozbrojené sily skladujú zbrane a muníciu, ktoré im poskytol Západ, na území atómových elektrární," uviedla. Dodala, že zbrane boli do jadrovej elektrárne v Rivnom doručené v posledný decembrový týždeň.



Svoje tvrdenia nepodložila žiadnymi dôkazmi a nedokáže ich nezávisle overiť ani agentúra Reuters.



Ukrajinské jadrové elektrárne sú v v centre pozornosti už od začiatku ruskej invázie. Rusi vlani vo februári obsadili Černobyľskú atómovú elektráreň, kde v roku 1986 došlo k jadrovej havárii. V marci sa zmocnili aj Záporožskej atómovej elektrárne (ZAES) pri meste Enerhodar. Táto najväčšia jadrová elektráreň v Európe bola opakovane vystavená ostreľovaniu, z ktorého sa Kyjev a Moskva navzájom obviňujú.



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) viackrát vyjadrila znepokojenie nad útokmi v blízkosti ukrajinských atómových elektrární. Upozornila, že to môže spôsobiť jadrovú katastrofu. Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi už niekoľko mesiacov rokuje s ruskými a ukrajinskými predstaviteľmi o zavedení bezpečnostnej zóny v okolí ZAES.