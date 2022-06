Ruské tanky zničené na Ukrajine vystavia vo Varšave

Varšava 20. júna (TASR) - Ruské tanky zničené na Ukrajine budú súčasťou výstavy s názvom "Neporaziteľná armáda", ktorú koncom júna otvoria v poľskej Varšave a neskôr sa presunie aj do ďalších európskych metropol. Oznámil to v pondelok vedúci kancelárie poľského premiéra Michal Dworczyk. Informovala o tom agentúra PAP.



"Výstava bude otvorená koncom tohto mesiaca na varšavskom Hradnom námestí a potom, dúfam, poputuje aj do ďalších miest," uviedol Dworczyk na tlačovej konferencii na hraničnom priechode Korczowa na juhovýchode Poľska.



Ďalej priblížil, že výstavu pripravili na základe dohody medzi úradom predsedu vlády a ukrajinským ministerstvom obrany.



"Na jednej strane ukážeme zverstvá páchané ruskou armádou na Ukrajine a na druhej strane hrdinské úsilie ukrajinských ozbrojených síl a dôsledky týchto bojov, teda poškodenú vojenskú techniku," dodal Dworczyk.



V nedeľu ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov oznámil, že zmienená výstava poputuje aj do hlavných miest Španielska a Portugalska – Madridu a Lisabonu.