Ruské údery vážne poškodili energetickú infraštruktúru v Charkove
Charkov leží asi 30 kilometrov od hraníc s Ruskom a často je terčom jeho útokov.
Autor TASR
Kyjev 5. januára (TASR) — Rusko v pondelok podniklo päť raketových úderov na druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov, kde spôsobilo vážne škody na energetickej infraštruktúre. Oznámil to podľa agentúry Reuters charkovský primátor Ihor Terechov, informuje TASR.
„Nie je to len útok na zariadenia. Je to útok na kúrenie, na vodu, na normálny život ľudí. Snažia sa nás zlomiť strachom a tmou,“ napísal na platforme Telegram. Nešpecifikoval však, aké ciele ruské sily zasiahli.
Charkov leží asi 30 kilometrov od hraníc s Ruskom a často je terčom jeho útokov. V týchto dňoch je teplota v meste, v ktorom žije ňom viac než milión ľudí, pod bodom mrazu. V pondelok tam počas dňa namerali mínus tri stupne Celzia, v noci je ešte chladnejšie.
Miestny dodávateľ elektrickej energie podľa Reuters uviedol, že pred najnovším ruským útokom mali obyvatelia Charkova elektrinu v priemer 14 - 16 hodín denne.
Ruské sily od novembra výrazne zvýšili počet aj intenzitu útokov na energetickú infraštruktúru a logistiku Ukrajiny. V dôsledku rozsiahlych raketových a dronových úderov sa celé ukrajinské regióny ponorili do tmy. Koncom decembra zostala po ruskom útoku bez kúrenia tretina ukrajinského hlavného mesta Kyjev. Terčom sa stalo aj prístavné mesto Odesa, ktorého prístav bol niekoľko dní bez dodávok elektriny.
