Ruské úrady blokujú webovú stránku Navaľného chytrého hlasovania

Moskva 6. septembra (TASR) – Ruský cenzúrny úrad Roskomnadzor začal blokovať webovú stránku projektu Chytré hlasovanie, s ktorým pred niekoľkými rokmi prišiel opozičný politik Alexej Navaľnyj.



Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) „práve začala nezákonné blokovanie webových stránok votesmart.appspot.com", oznámil v pondelok na svojom kanáli na sociálnej Telegram Navaľného spolupracovník Leonid Volkov. Informoval o tom spravodajský web Meduza.io.



Volkov dodal, že úrady na zablokovanie tohto webu použili zariadenia určené na izoláciu ruskej siete runet.



Portál Meduza.io pripomenil, že web chytrého hlasovania bol posledným ešte neblokovaným webom Navaľného tímu v Rusku.



Projekt tzv. chytrého (inteligentného) hlasovania vznikol v roku 2018, pred voľbami na post petrohradského gubernátora a do tamojšieho mestského zastupiteľstva.



Ide o taktiku, v rámci ktorej sú voliči vyzývaní, aby hlasovali za kandidátov s najväčšou šancou poraziť nominantov prezidentskej strany Jednotné Rusko. Voliči si pritom „nemusia" vybrať iba kandidátov centristickej či liberálnej opozície.



V júli Roskomnadzor začal blokovať webovú stránku Alexeja Navaľného v Rusku a viac ako 40 ďalších webov spojených s jeho nadáciou Fond boja proti korupcii (FBK). Od augusta je zasa operátormi blokovaná aplikácia Navaľnyj, ktorá obsahuje funkciu Chytré hlasovanie.



Rozhlasová stanica Deutsche Welle označila za príklad nátlaku ruských úradov na opozíciu aj nedávne rozhodnutie moskovského arbitrážneho súdu, ktorý v kauze podnetu spoločnosti Woolintertrade, predávajúcej ovčiu vlnu, zakázal spoločnostiam Google a Yandex zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania slovné spojenie „chytré hlasovanie".



Spoločnosť Woolintertrade vo svojom podaní žiadala ruský súd, aby zakročil proti Navaľného tímu, ktorý si údajne zaregistroval logo identické s jej vlastným. Moskovský súd následne schválil zablokovanie príslušného webu ako predbežné opatrenie.



Navaľného spojenec Ivan Ždanov označil rozhodnutie toto súdu za nezákonné. Priznal, že bol prekvapený, že proces registrácie ochrannej známky môže prebiehať takým rýchlym tempom, „zhodou okolností" tesne pred parlamentnými voľbami v Rusku.



„Je naivné myslieť si, že nejaká spoločnosť môže zaregistrovať ochrannú známku do mesiaca, a potom rýchlo podať žalobu na moskovský súd a okamžite získať predbežné opatrenia," napísal Ždanov v súvislosti s rozhodnutím arbitrážneho súdu na Instagrame.



Stanica Deutsche Welle tiež pripomenula, že Roskomnadzor varoval spoločnosti Apple a Google, že im hrozia pokuty, ak neodstránia aplikáciu Navaľnyj z obchodov s aplikáciami. V príslušnom varovaní, zverejnenom začiatkom tohto týždňa, sa uvádza, že neblokovanie aplikácie je možné interpretovať ako „zasahovanie do ruských volieb".



Ždanov pritom vyjadril nádej, že „Google toto rozhodnutie neimplementuje". Dodal, že „IT giganti" budú musieť „vypracovať celý systém", ktorý „bude chrániť politické projekty pred Kremľom", konštatovala stanica Deutsche Welle.