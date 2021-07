Ruské úrady identifikovali pri Kamčatke možné miesto pádu lietadla

Moskva 6. júla (TASR) - Ruské úrady identifikovali možné miesto pádu lietadla, ktoré v utorok počas regionálneho letu na Kamčatskom polostrove na ruskom Ďalekom východe zmizlo z radarov. Lietadlo Antonov An-26 s 28 ľuďmi na palube sa podľa nich zrejme zrútilo do mora neďaleko pobrežia, informovala agentúra TASS.



"Miesto (dopadu) sme približne vymedzili na 15-25 kilometrov od letiska, v oblasti pozdĺž pobrežia. Objektívne dáta ukazujú, že stroj sa zrútil do mora," povedal pre TASS nemenovaný zdroj z prostredia ruských úradov pre mimoriadne situácie.



Lietadlo An-26 odštartovalo z hlavného mesta Kamčatského kraja Petropavlovsk-Kamčatskij na juhu polostrova a smerovalo do mesta Palana, ktoré sa nachádza v severnej časti Kamčatky.



Na palube stroja sa nachádzalo 28 ľudí vrátane šiestich členov posádky a jedného alebo dvoch detí. Kontakt s lietadlom bol prerušený približne 1O kilometrov od palanského letiska.



Do pátracej operácie po lietadle sa zapojili minimálne dva vrtuľníky, jedno lietadlo a niekoľko lodí.



Prvé správy hovorili o tom, že pristávajúce lietadlo sa buď zrútilo do mora, alebo havarovalo v blízkosti uhoľnej bane pri meste Palana. Podľa jednej z teórií stroj havaroval v dôsledku chyby pilota zapríčinenej slabou viditeľnosťou.



Ruské úrady otvorili v tejto veci vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia bezpečnosti a pravidiel leteckej dopravy. Okolnosti predpokladaného nešťastia preskúma osobitný výbor, ktorý zriadil ruský úrad pre civilné letectvo.



Lietadlo bolo v prevádzke od roku 1982 a letové povolenie mal platné do 30. augusta 2021. Pri nehode lietadla An-28 tej istej leteckej spoločnosti v roku 2012 zahynulo desať ľudí. V krvi oboch pilotov sa vtedy našiel alkohol.