Ruské úrady napravia povolávanie ľudí nespôsobilých pre armádu

Moskva 25. septembra (TASR) - Ruské úrady prisľúbili v nedeľu, že odstránia chyby, ku ktorým prišlo pri mobilizácii po tom, čo boli do armády omylom povolaní aj študenti či postarší a chorí ľudia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Ruský prezident Vladimir Putin pri ohlasovaní čiastočnej mobilizácie uviedol, že do armády budú povolaní iba ľudia s vojenskými skúsenosťami alebo s príslušnými schopnosťami.



Ruskú verejnosť však rozhorčili niektoré prípady, keď boli do armády povolaní aj študenti a ľudia, ktorí nie sú spôsobilí pre službu v armáde.



Úrady vo Volgogradskej oblasti na juhozápade Ruska napríklad poslali na vojenský výcvik aj 63 ročného bývalého zamestnanca armády, ktorý trpí cukrovkou, a to aj napriek jeho zdravotnému stavu. Podľa agentúry RIA Novosti bolo tomuto mužovi neskôr povolené odísť a v piatok sa vrátil domov.



Úrady vo Volgogradskej oblasti okrem toho poslali povolávací rozkaz aj 58-ročnému riaditeľovi školy Alexandrovi Faltinovi, ktorý nemá žiadne vojenské skúsenosti. Jeho dcéra o tom zverejnila na sociálnych sieťach video, ktoré sa stalo virálne. Po preskúmaní dokumentov bolo Faltinovi neskôr povolené vrátiť sa domov, píšu ruské médiá.



"Chybné prípady mobilizácie... vyvolávajú v spoločnosti právom prudké reakcie," uviedla predsedníčka Rady federácie - hornej komory ruského parlamentu - Valentina Matvijenková. Zároveň vyzvala úrady, aby zaistili, že k takýmto chybám nebude dochádzať.



Ruského ministra obrany Sergeja Šojgua vyzval na nápravu aj predseda ruskej vládnej Rady pre rozvoj občianskej spoločnosti a ľudských práv Valerij Fadejev. Ten spomenul napríklad povolanie 70 otcov mnohopočetných rodín v Buriatsku na ruskom Ďalekom východe.



Niekoľko ruských študentov pre AFP uviedlo, že dostali povolávací rozkaz aj napriek tomu, že ruský prezident Vladimir Putin podpísal v sobotu výnos, ktorý potvrdzuje, že do armády nebudú povolávaní študenti inštitúcií poskytujúcich vyššie vzdelanie.



Podľa agentúry AFP sú tieto prípady len posledným príkladom problémov ruskej armády spojených s logistikou. Ruský rezort obrany pritom v sobotu oznámil výmenu najvyššieho generála zodpovedného za logistiku, pripomína AFP.