Ruské úrady obvinili dvoch tínedžerov zo sabotáže v prospech Ukrajiny

Moskva 30. januára (TASR) – Dvoch tínedžerov, ktorí podpálili sklad náradia pri železničnej trati v Moskve, obvinili zo sabotáže v prospech Ukrajiny. V utorok to oznámili ruskí vyšetrovatelia. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Incident je najnovším v rade podozrivých požiarov a vykoľajení vlakov v ruskej železničnej sieti. Moskva z nehôd obviňuje Kyjev a jeho podporovateľov.



"Identifikovali a zadržali sme dvoch podozrivých v ich domovoch v meste Dolgoprudnyj neďaleko Moskvy. Zadržaní sú 17-roční tínedžeri," uviedla polícia pre agentúru TASS.



Vyšetrovatelia oznámili, že ukrajinský sympatizant kontaktoval jedného z tínedžerov na internete a presvedčil ho, aby za odmenu 150 dolárov útok vykonal. Podozrivý potom požiadal o pomoc jedného zo svojich známych, obaja odcestovali do stanice Mark na severnom predmestí Moskvy a tam sklad náradia podpálili.



Oboch tínedžerov umiestnili do väzby a čelia obvineniu zo sabotáže. Podľa závažnosti skutku im môže súd vymerať trest do výšky 20 rokov väzenia.



Kyjev sa zvyčajne nehlási k zodpovednosti za útoky na ruskú železničnú sieť, no víta ich s odôvodnením, že Rusko železnicu využíva na prepravu vojakov a paliva do vojny na Ukrajine.



Ruské úrady minulý mesiac zatkli občana Bieloruska za to, že umiestnil výbušniny do dvoch vlakov idúcich cez Sibír. Moskva z incidentu tiež obvinila Kyjev.