Ruské úrady po ostreľovaní hlásia 24 zranených vrátane 6 detí

Moskva 7. augusta (TASR) - Pri ostreľovaní v ruskej Kurskej oblasti došlo k zraneniu najmenej 24 ľudí vrátane šiestich detí, uviedlo v stredu ruské ministerstvo zdravotníctva. Tamojšie úrady zároveň vyzývajú obyvateľov, aby obmedzili svoj pohyb vonku, píše TASR na základe agentúry Reuters.



Moskva ešte v utorok oznámila, že ukrajinské sily sa snažili o preniknutie do pohraničnej Kurskej oblasti. Kyjev v stredu pokračoval vo vzdušných útokoch v blízkosti hraníc, pričom ruské systémy v noci zničili štyri drony, uviedlo ruské ministerstvo obrany.



Podľa britskej stanice BBC je situácia v Kurskej oblasti nejasná. Ruské ministerstvo obrany v utorok večer najskôr deklarovalo, že "diverzanti" z Ukrajiny sa z územia oblasti stiahli. Neskôr však bolo oficiálne vyhlásenie na webe ministerstva upravené a zmienka o ústupe v ňom nebola. Odvtedy ruské ministerstvo neinformovalo dianí na tomto úseku rusko-ukrajinskej hranice.



Podľa statusov na neoficiálnych kanáloch provojnových ruských blogerov boje v oblasti pokračujú. Ruské ministerstvo obrany v utorok do krízovej oblasti vyslalo posily, aby pomohli odraziť útoky údajne stoviek ukrajinských ozbrojencov. Ich pozemná invázia sa podľa Reuters považuje za jednu z najväčších na ruskom území počas vojny, ktorú Rusko rozpútalo pred viac ako dvoma rokmi.



Reuters pripomenul, že sily, ktoré sa označujú za dobrovoľné polovojenské jednotky bojujúce na ukrajinskej strane, spôsobili tento rok počas svojich nájazdov do Belgorodskej a Kurskej oblasti len malé škody, pričom cieľ a zmysel ich bojových akcií zostáva nejasný. Ukrajinský generálny štáb sa o nich v utorok v žiadnej zo svojich zvodiek nezmienil.



Ruské úrady okrem toho sumarizovali, že dronové útoky na Kurskú oblasť si medzičasom vyžiadali životy piatich ľudí vrátane dvoch členov posádky sanitky. Ukrajina sa k týmto tvrdeniam Ruska oficiálne nevyjadrila.