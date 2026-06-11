< sekcia Zahraničie
Ruské úrady po protestoch obnovili prístup k platforme Roblox
Predchádzalo tomu zaslanie desiatok tisíc sťažností od detí a rodičov, ktorí nesúhlasili s jej zablokovaním.
Autor TASR
Moskva 11. júna (TASR) - Ruské úrady opäť povolili prístup k populárnej hernej platforme Roblox. Predchádzalo tomu zaslanie desiatok tisíc sťažností od detí a rodičov, ktorí nesúhlasili s jej zablokovaním. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP, píše TASR.
Americká platforma Roblox, ktorá svojím používateľom umožňuje vytvárať vlastné hry a zdieľať ich s ostatnými, patrila začiatkom roka 2025 medzi najobľúbenejšie mobilné aplikácie detí v Rusku. Podľa spoločnosti Kaspersky Lab sa Roblox z hľadiska času používania delil o tretie miesto so sociálnou sieťou TikTok.
Rusko zablokovalo prístup k nej v decembri 2025 s odôvodnením, že šíri extrémistické materiály a „LGBT propagandu“. Hovorkyňa spoločnosti Roblox vtedy pre AFP uviedla, že firma sa v reakcii na to zaviazala dbať na bezpečnosť používateľov a rešpektovať miestne zákony a predpisy.
Šéfka ruskej organizácie Liga bezpečného internetu Jekaterina Mizulinová uviedla, že po zavedení zákazu dostala približne 63.000 e-mailov od nespokojných školákov a rodičov, ktorí nesúhlasili so zákazom Robloxu. V súvislosti s tým Mizulinová uznala, že by bolo vhodnejšie, keby sa v Rusku našli „iné spôsoby boja proti pedofilom a provokatérom, ktorí sa zameriavajú na deti na internete.“
Ruské ministerstvo pre digitálny rozvoj v stredu uviedlo, že spoločnosť Roblox zaviedla opatrenia na ochranu detí vrátane mechanizmu obmedzujúceho prístup k hrám podľa vekových kategórií. Spoločnosť sa zároveň - podľa ministerstva - zaviazala pokračovať v boji proti šíreniu nežiaduceho obsahu.
Platformu Roblox denne využíva približne 100 miliónov ľudí a deti mladšie ako 13 rokov tvorili v roku 2024 asi 40 percent jej používateľov. Z bezpečnostných dôvodov ju v minulosti zakázali aj niektoré ďalšie krajiny vrátane Kataru, Iraku a Turecka.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok vyhlásil, že odblokovanie Robloxu „ukazuje, že všetky služby sa (v Rusku) môžu vrátiť, ak budú dodržiavať zákon“.
AFP pripomína, že Rusko opakovane hrozí zahraničným internetovým platformám zákazom činnosti, čo organizácie na ochranu ľudských práv označujú za súčasť snahy štátu kontrolovať a monitorovať používanie internetu.
Americká platforma Roblox, ktorá svojím používateľom umožňuje vytvárať vlastné hry a zdieľať ich s ostatnými, patrila začiatkom roka 2025 medzi najobľúbenejšie mobilné aplikácie detí v Rusku. Podľa spoločnosti Kaspersky Lab sa Roblox z hľadiska času používania delil o tretie miesto so sociálnou sieťou TikTok.
Rusko zablokovalo prístup k nej v decembri 2025 s odôvodnením, že šíri extrémistické materiály a „LGBT propagandu“. Hovorkyňa spoločnosti Roblox vtedy pre AFP uviedla, že firma sa v reakcii na to zaviazala dbať na bezpečnosť používateľov a rešpektovať miestne zákony a predpisy.
Šéfka ruskej organizácie Liga bezpečného internetu Jekaterina Mizulinová uviedla, že po zavedení zákazu dostala približne 63.000 e-mailov od nespokojných školákov a rodičov, ktorí nesúhlasili so zákazom Robloxu. V súvislosti s tým Mizulinová uznala, že by bolo vhodnejšie, keby sa v Rusku našli „iné spôsoby boja proti pedofilom a provokatérom, ktorí sa zameriavajú na deti na internete.“
Ruské ministerstvo pre digitálny rozvoj v stredu uviedlo, že spoločnosť Roblox zaviedla opatrenia na ochranu detí vrátane mechanizmu obmedzujúceho prístup k hrám podľa vekových kategórií. Spoločnosť sa zároveň - podľa ministerstva - zaviazala pokračovať v boji proti šíreniu nežiaduceho obsahu.
Platformu Roblox denne využíva približne 100 miliónov ľudí a deti mladšie ako 13 rokov tvorili v roku 2024 asi 40 percent jej používateľov. Z bezpečnostných dôvodov ju v minulosti zakázali aj niektoré ďalšie krajiny vrátane Kataru, Iraku a Turecka.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok vyhlásil, že odblokovanie Robloxu „ukazuje, že všetky služby sa (v Rusku) môžu vrátiť, ak budú dodržiavať zákon“.
AFP pripomína, že Rusko opakovane hrozí zahraničným internetovým platformám zákazom činnosti, čo organizácie na ochranu ľudských práv označujú za súčasť snahy štátu kontrolovať a monitorovať používanie internetu.