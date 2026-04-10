Ruské úrady prakticky úplne zablokovali aplikáciu Telegram
Miera zlyhaní pripojenia je najvyššia odkedy Rusko začalo tento rok sprísňovať blokovanie Telegramu.
Autor TASR
Moskva 10. apríla (TASR) - Ruské úrady v piatok prakticky zablokovali komunikačnú platformu Telegram, keď miera neúspešných pokusov o prístup dosiahla v piatok ráno rekordných 95 percent. Vyplýva to z údajov projektu Open Observatory of Network Interference (OONI) na sledovanie blokovania webových stránok a aplikácií. TASR o tom píše podľa denníkov Novaja gazeta Europe a The Moscow Times.
„Zdá sa, že Telegram bol v Rusku úplne zablokovaný,“ povedal aktivista a IT odborník Michail Klimarev z OONI.
Miera zlyhaní pripojenia je najvyššia odkedy Rusko začalo tento rok sprísňovať blokovanie Telegramu. Vo štvrtok dosiahla miera zlyhania 79 percent, čo zhruba zodpovedalo situácii posledných dní.
Aplikácie na odosielanie správ Signal a WhatsApp vykazovali mieru zlyhania 89 percent, poznamenala agentúra Agentstvo.
Ruský regulátor Roskomnadzor začal blokovať Telegram v lete 2025, údajne v snahe obmedziť podvody a zapojenie Rusov do sabotáže. Najprv boli obmedzené hlasové hovory a potom sa spomalila rýchlosť prenosu mediálnych súborov.
Vo februári 2026 regulátor blokovanie sprísnil s tvrdením, že Telegram nespolupracuje s ruskými úradmi a neprijíma dostatočné opatrenia na boj proti škodlivým aktérom.
Zakladateľ aplikácie Telegram Pavel Durov sa v sobotu 4. apríla vyjadril k pokusom o jej zablokovanie v Rusku. Deň predtým mali masívny výpadok ruské banky, čo podľa magazínu Forbes mohla spôsobiť úradná blokáda internetu.
„Vitajte opäť v ‚Digitálnom odpore‘, moji ruskí bratia a sestry. V súčasnosti je celý národ zmobilizovaný, aby obišiel tieto absurdné obmedzenia. Aj my sa prispôsobíme a urobíme prevádzku Telegramu ťažšie odhaliteľnou,“ napísal Durov.
Podľa jeho údajov denne používa Telegram cez VPN 65 miliónov Rusov a viac ako 50 miliónov posiela správy. Podľa neho pokusy Kremľa o blokovanie internetu „spustili masívny bankrot a hotovosť sa... stala jediným spôsobom platby v celej krajine“.
Durov poznamenal, že to pripomína situáciu, keď Telegram pred niekoľkými rokmi zakázal Irán, pričom výsledok bol podobný.
