Ruské úrady priznali smrť dvoch mobilizovaných mužov

Moskva/Praha 3. októbra (TASR) - Ruské úrady priznali smrť dvoch mužov povolaných do služby v ruskej armáde v rámci tzv. čiastočnej mobilizácie, ktorú vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin 21. septembra. Ako novinárom povedala komisárka pre ľudské práva pre Sverdlovskú oblasť Tatiana Merzľakovová, jeden z mužov vo veku 46 rokov spáchal samovraždu, druhý zomrel na následky infarktu.



K úmrtiam došlo vo Sverdlovskej oblasti na Urale, na pomedzí európskej a ázijskej časti Ruskej federácie, informovala v pondelok rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Web Eanews.ru podľa RFE/RL píše aj o treťom mŕtvom mužovi, ktorý mal údajne cirhózu pečene, na základe toho bol demobilizovaný a poslaný do miesta bydliska, kde zakrátko zomrel.



K prvým dvom spomínaným úmrtiam došlo v armádnom školiacom stredisku v obci Porošino. RFE/RL o stredisku informovala už minulý štvrtok, keď priniesla príspevok o tom, ako tam presunuli mužov mobilizovaných v Permskom kraji. Po 600-kilometrovej jazde autobusom týchto mužov následne vysadili na zasnežené pole bez poskytnutia stanov alebo piecok.



RFE/RL na svojom konte na platforme Telegram informovala v pondelok aj o prípade, keď mobilizovaných mužov z Noriľska previezli do Omska, tam ich zhromaždili na poli, kde nocovali pri mínusových teplotách bez stanov. RFE/RL poznamenala, že tento prípad sa týka výcvikového strediska vzdušných síl, v ktorom v roku 2015 pri zrútení sa kasárenského baraku zomrelo 24 brancov. Nadácia ruského opozičného politika Alexeja Navaľného neskôr v rámci vlastného vyšetrovania zistila, že k tragédii došlo v dôsledku korupcie: boli ukradnuté peniaze na generálnu opravu budovy.



Prebiehajúca mobilizácia – vôbec prvá od druhej svetovej vojny – spôsobila medzi obyvateľmi Ruska pobúrenie. Mnoho Rusov je nespokojných s tým, že vojenské úrady posielajú povolávacie rozkazy aj mužom, ktorí nie sú spôsobilí pre vojenskú službu alebo sa na nich nevzťahujú kritériá tzv. čiastočnej mobilizácie. Do služby mali byť totiž povolávaní iba muži s vojenskými skúsenosťami či s vojenským odborným zameraním. Povolávací rozkaz však údajne dostali aj študenti a chorí či postarší ľudia.



Chaotická mobilizácia do vojny na Ukrajine okrem toho spôsobila, že z Ruska v snahe vyhnúť sa povolaniu do armády odišli tisíce ľudí.