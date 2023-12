Ruské úrady vzniesli proti Navaľnému nové obvinenia

Moskva 1. decembra (TASR) - Ruské úrady vzniesli nové obvinenia z vandalizmu proti lídrovi ruskej opozície Alexejovi Navaľnému, ktorý si vo väzení odpykáva 19-ročný trest. Oznámil to v piatok samotný Navaľnyj, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



V prípade uznania viny mu hrozí predĺženie trestu o ďalšie tri roky, uviedol kritik Kremľa s odvolaním sa na list od ruského Vyšetrovacieho výboru.



Navaľného zadržali v roku 2021 po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou. Z pokusu o otrávenie obvinil Kremeľ, ktorý to poprel. Navaľný bol po zadržaní odsúdený na dva a pol roka väzenia za porušenie podmienečného trestu. Neskôr dostal ďalších deväť rokov za spreneveru a pohŕdanie súdom. Začiatkom augusta ho moskovský súd odsúdil na 19 rokov odňatia slobody pre extrémizmus.



"Naozaj proti mne začínajú každé tri mesiace nové trestné konanie," uviedol v piatok Navaľnyj na sociálnych sieťach.



Navaľnyj sa sťažuje na viaceré zdravotné ťažkosti a od uväznenia výrazne schudol. Okrem toho je často trestaný pobytom na samotke, kde vlani strávil najmenej 266 dní, píše AFP. So svetom komunikuje prostredníctvom svojich právnikov, z ktorých traja boli v októbri zadržaní.



Zásahy úradov voči členom Navaľného tímu a disentu zosilneli po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vlani vo februári. Väčšina prominentných ruských aktivistov a predstaviteľov opozície z Ruska emigrovala alebo boli odsúdení na dlhoročné väzenie. Za vyjadrenie nesúhlasu s inváziou na Ukrajinu už boli zadržaní, pokutovaní či uväznení aj tisíce obyčajných Rusov, píše AFP.