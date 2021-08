Ruské úrady zablokovali dva spravodajské portály kritické voči Kremľu

Moskva 5. augusta (TASR) - Ruské úrady zablokovali v stredu večer dva internetové spravodajské portály kritické voči Kremľu, ktoré založil bývalý ropný magnát Michail Chodorkovskij. Otvorené médiá a MBCh médiá informovali, že ich webstránky sú neprístupné pre väčšinu internetových užívateľov v Rusku, uvádza agentúra AP.



Oba portály pritom uviedli, že od ruských úradov nedostali nijaké vysvetlenie toho, prečo ich zablokovali.



Podľa štátneho registra blokovaných webstránok, bol prístup na oba portály obmedzený na základe rozhodnutia generálnej prokuratúry. Register sa v tejto súvislosti odvolával na zákon umožňujúci blokovanie webstránok, ktoré podnecujú k hromadným nepokojom, extrémistickým aktivitám či účasti na nepovolených zhromaždeniach, približuje AP.



Platforma Otvorené médiá prostredníctvom služby Telegram informovala, že v priebehu stredy dostala od úradov niekoľko žiadostí o to, aby zo svojej webstránky odstránila obsah, ktorý je v rozpore so zákonom. O aký konkrétny obsah malo ísť, však úrady neuviedli.



V Rusku boli v posledných mesiacoch postavené mimo zákon viaceré investigatívne mediálne organizácie. K rozsiahlym zásahom proti médiám, ktoré tamojšie úrady označujú za nepriateľské a podporované zo zahraničia, dochádza pred septembrovými parlamentnými voľbami, uvádza agentúra Reuters.



Ruské úrady označili v júli viacerých novinárov z Otvorených médií a ďalších neštátnych subjektov za "zahraničných agentov".



Označenie "zahraničný agent" udeľujú ruské úrady na základe zákona z roku 2012, podľa ktorého sa používa pri každej mimovládnej organizácii prijímajúcej peniaze zo zahraničia. V roku 2017 sa platnosť tejto legislatívy rozšírila aj na médiá.



Pre mediálne spoločnosti a aj pre jednotlivých novinárov zaradenie medzi "zahraničných agentov" znamená komplikácie: majú napríklad zakázaný vstup do parlamentu, ruské úrady musia pravidelne informovať o svojej činnosti a musia tiež záväzne používať toto pridelené označenie.



Chodorkovskij je bývalý ropný magnát, ktorý bol odsúdený v údajne politicky motivovanom súdnom spore a v ruskom väzení si odsedel si desať rokov. Po tom, ako mu v decembri 2013 ruský prezident Vladimir Putin udelil milosť, odcestoval do zahraničia. V súčasnosti žije v Londýne.