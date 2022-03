Ruské úrady zablokovali prístup k webu Mediazona

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Paríž 6. marca (TASR) - Jeden z posledných nezávislých fungujúcich webov v Rusku - Mediazona - v nedeľu oznámil, že cenzorský úrad zablokoval prístup na jeho web pre používateľov na území Ruska. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.Redakcia webu Mediazona vo svojom vyhlásení upozornila, že Rusko v posledných dňoch zaviedloDodala, že rozhodnutie Federálnej služby pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) prišlo pre to, že Mediazona informovala o tom,Mediazona prisľúbila, že bude pokračovať vo svojej práci a naďalej písať o vojne na Ukrajine, a to na alternatívnej webovej stránke, ktorú novinári vytvorili.Mediazona je nezávislý web, ktorý okrem iného píše o súdnych kauzách či zneužívaní práv väzňov.Založili ho v roku 2014 členky zoskupenia Pussy Riot, Nadežda Tolokonnikovová a Marija Aľochinová, po tom, čo si odpykali trest za punkovú modlitbu zosmiešňujúcu ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorú predviedli v pravoslávnom chráme.Agentúra Reuters vo svojej správe pripomína, že odkedy Putin vydal 24. februára ruským jednotkám rozkaz na vstup na územie Ukrajiny, ruské úrady ešte viac zintenzívnili svoj tlak proti médiám.Začiatkom tohto týždňa tak skončilo vysielanie rozhlasovej stanice Echo Moskvy i televízneho kanála Dožď – dvoch najvýznamnejších liberálnych médií v Rusku.Roskomnadzor ako dôvod svojho rozhodnutia uviedol, že informácie zverejňované týmito médiamiObe tieto médiá tiežpublikujúna Ukrajine.Nezávislý denník Novaja gazeta, ktorého šéfredaktor Dmitrij Muratov dostal v roku 2021 Nobelovu cenu za mier, v piatok oznámil, že - v snahe vyhnúť sa osudu Dožďa a Echa Moskvy - zo svojej webovej stránky odstráni spravodajské materiál o vojenských akciách Ruska na Ukrajine.Redakcia tento svoj krok vysvetlila tým, žea ani čitateľov, ktorí by mohli byť stíhaní za šírenie materiálov nepohodlných pre ruské vedenie.Redakcia Novej gazety dodala, že súčasne nemôže ignorovať ani túžbu svojich čitateľov pokračovať v práci, preto bude pokračovaťReuters pripomenul, že v dôsledku prenasledovania a represií už z Ruska emigrovali desiatky nezávislých novinárov a redaktorov. Mnohí jednotlivci i médiá sú okrem toho úradmi označení za tzv. zahraničných agentov, lebo dostávajú finančnú podporu zo zahraničia.