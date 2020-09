V Rusku začali s distribúciou vakcíny proti koronavírusu civilistom

Moskva 8. septembra (TASR) - Ruské ministerstvo zdravotníctva v utorok oznámilo, že začalo s distribúciou prvej várky vakcíny proti koronavírusu s názvom Sputnik V medzi civilistov, informovala agentúra Interfax.



"Prvá várka vakcíny na prevenciu proti novému (druhu) koronavírusovej infekcie vyvinutá Gamalejovým národným výskumným centrom epidemiológie a mikrobiológie (FNICEM) prešla potrebnými testami kvality v laboratóriách Federálnej služby pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Roszdravnadzor) a bola uvedená do civilného obehu," uviedlo v noci na utorok tlačové oddelenie ministerstva.



Prvé várky vakcín by mali do regiónov doraziť v najbližších dňoch.



Námestník riaditeľa Gamalejovho strediska pre vedeckú činnosť Denis Logunov v piatok uviedol, že po schválení uvedenia vakcíny medzi civilistov by sa mohlo začať s hromadným očkovaním rizikových skupín obyvateľstva.



Rusko sa stalo v auguste prvou krajinou, ktorá zaregistrovala vakcínu proti chorobe COVID-19, a to po necelých dvoch mesiacoch testovania na ľuďoch. Očkovacia látka však neprešla treťou fázou klinického testovania na tisíckach dobrovoľníkov.



Štúdia publikovaná v piatok v odbornom medicínskom časopise The Lancet uviedla, že ruská vakcína vytvorila v počiatočnej fáze testovania protilátky u všetkých pacientov. Autori však dodávajú, že na zaistenie dlhodobej bezpečnosti a účinnosti vakcíny je potrebné rozsiahle dlhodobé testovania vrátane ďalšieho sledovania či porovnania výsledkov pacientov s tými, ktorým bolo podané placebo.



Očkovacia látka proti koronavírusu dostala názov Sputnik V podľa kozmickej družice, ktorú vyrobil Sovietsky zväz a v roku 1957 bola prvým umelým vesmírnym satelitom na svete vyslaným na obežnú dráhu Zeme.



Vakcínu najprv otestovali na zamestnancoch výskumného strediska, ktoré ju vyrobilo, a potom na vojakoch-dobrovoľníkoch.



Tretia fáza testovania vakcíny sa už začala a zúčastňuje sa na nej približne 40.000 dobrovoľníkov.