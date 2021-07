Ruské úrady zakázali ďalší nezávislý spravodajský portál

Moskva 15. júla (TASR) - Ruská prokuratúra vo štvrtok zakázala spravodajský portál Projekt, ktorý je jedným z posledných médií v krajine zameriavajúcich sa na investigatívnu žurnalistiku. Ako píšu agentúry AP a AFP, ide o ďalší krok ruských predstaviteľov, ktorí v uplynulých mesiacoch spustili tvrdé zákroky voči nezávislým novinárom kritizujúcim tamojšiu vládu.



Prokuratúra vo vyhlásení uviedla, že spoločnosť Project Media Inc. bola zaradená medzi "nežiaduce" organizácie, keďže jej aktivity údajne "predstavujú hrozbu pre základy ústavného poriadku a bezpečnosť Ruskej federácie".



Spoločnosť Project Media, ktorá stojí za spravodajským portálom Projekt, má sídlo v USA.



Ruská vláda na základe zákona z roku 2015, ktorý kriminalizuje členstvo v "nežiaducej" organizácii, zakázala už vyše 30 subjektov.



On-line portál Projekt, ktorý opakovane prináša informácie o bohatstve a prepojeniach ruských elít vrátane prezidenta Vladimira Putina, zverejnil napríklad správy o údajnej korupcii a zneužívaní právomocí vrcholných predstaviteľov krajiny.



Ruská polícia vykonala v júni domové prehliadky u šéfredaktora Projektu Romana Badanina, jeho zástupcu Michaila Rubina a reportérky Marije Žolobovovej. Stalo sa to krátko pred tým, ako mala vyjsť reportáž o vyšetrovaní ruského ministra vnútra Vladimira Kolokoľceva.



Ministerstvo spravodlivosti navyše vo štvrtok zaradilo na zoznam "zahraničných agentov" štyroch novinárov z portálu Projekt. Označenie "zahraničný agent" udeľujú ruské úrady na základe zákona z roku 2012 každej mimovládnej organizácii prijímajúcej peniaze zo zahraničia. V roku 2017 tento zákon rozšírili aj na médiá.



Ako konštatuje AP, zvýšený nátlak ruských orgánov na opozíciu a nezávislé médiá zrejme súvisí s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia v septembri. Považujú sa totiž za dôležitú súčasť Putinových snáh upevniť si svoju pozíciu pred prezidentskými voľbami v roku 2024. Putin, ktorý je pri moci už vyše 20 rokov, vlani presadil ústavné zmeny umožňujúce mu potenciálne vládnuť až do roku 2036.