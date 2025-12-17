Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. december 2025
Ruské útoky bombami v Záporožskej oblasti zranili 26 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

„Rusi vypustili riadené letecké bomby, zničili obytné budovy a poškodili infraštruktúru a vzdelávacie zariadenie,“ objasnil gubernátor.

Autor TASR
Kyjev 17. decembra (TASR) - Najmenej 26 ľudí vrátane dieťaťa utrpelo zranenia pri ruských útokoch kĺzavými bombami v stredu v ukrajinskej Záporožskej oblasti, oznámil tamojší gubernátor Ivan Fedorov na platforme Telegram. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a príspevkov Fedorova.

„Rusi vypustili riadené letecké bomby, zničili obytné budovy a poškodili infraštruktúru a vzdelávacie zariadenie,“ objasnil gubernátor. Tri údery zasiahli aj mesto Záporožie a jeho predmestie.

Fedorov zverejnil aj zábery zobrazujúce záchranné operácie na miestach útokov. Ukrajinská záchranná služba oznámila, že prebiehajú práce na odstránení trosiek.

Reuters pripomína, že Záporožie sa nachádza približne 25 kilometrov od frontovej línie a od začiatku vojny Ruska na Ukrajine je pravidelne terčom útokov.

Rusko útočilo v noci na utorok na Ukrajinu dovedna 69 bezpilotnými lietadlami, z toho sa ukrajinskej protivzdušnej obrane podarilo zostreliť 37. Ostatné dopadli na dovedna 12 lokalít. Zranených hlásili aj z mesta Cherson.
