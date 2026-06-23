Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. jún 2026Meniny má Sidónia
< sekcia Zahraničie

Ruské útoky cez noc zranili na Ukrajine najmenej šesť ľudí

.
Matka, ktorá tlačí detský kočík, kráča okolo poškodenej budovy pokrytej maľbami pouličných umelcov a zničenom veľkom mestskom trhovisku v Kyjeve v pondelok 22. júna 2026. Foto: TASR/AP

Dve osoby utrpeli zranenia po útoku v Záporožskej oblasti, oznámil tamojší gubernátor Ivan Fedorov.

Autor TASR
Kyjev 23. júna (TASR) - Najmenej šesť ľudí utrpelo zranenia počas nočných útokov Ruska na Ukrajine, uviedli v utorok tamojšie úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Dve osoby utrpeli zranenia po útoku v Záporožskej oblasti, oznámil tamojší gubernátor Ivan Fedorov. Ďalší traja sa podľa záchranárov zranili v Sumskej oblasti. Jedna žena potrebovala ošetriť po dronovom útoku v meste Charkov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň vystríhal, že Moskva pripravuje ďalší masívny úder. Rusko útočilo po tom, čo ukrajinský útok na závod v meste Voronež zabil v pondelok piatich ľudí a desiatky ďalších zranil.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z utorka 23. na stredu 24. júna

Pred 20 rokmi uhynula rekordérka Harriet, davmi milovaná korytnačka

HUDOBNÝ SVET SMÚTI: Zomrel jeden z najvplyvnejších producentov

GAŠPERÍKOVÁ: Zmena v jedinom géne DNA môže spôsobiť vážne ochorenie