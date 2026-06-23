< sekcia Zahraničie
Ruské útoky cez noc zranili na Ukrajine najmenej šesť ľudí
Dve osoby utrpeli zranenia po útoku v Záporožskej oblasti, oznámil tamojší gubernátor Ivan Fedorov.
Autor TASR
Kyjev 23. júna (TASR) - Najmenej šesť ľudí utrpelo zranenia počas nočných útokov Ruska na Ukrajine, uviedli v utorok tamojšie úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Dve osoby utrpeli zranenia po útoku v Záporožskej oblasti, oznámil tamojší gubernátor Ivan Fedorov. Ďalší traja sa podľa záchranárov zranili v Sumskej oblasti. Jedna žena potrebovala ošetriť po dronovom útoku v meste Charkov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň vystríhal, že Moskva pripravuje ďalší masívny úder. Rusko útočilo po tom, čo ukrajinský útok na závod v meste Voronež zabil v pondelok piatich ľudí a desiatky ďalších zranil.
Dve osoby utrpeli zranenia po útoku v Záporožskej oblasti, oznámil tamojší gubernátor Ivan Fedorov. Ďalší traja sa podľa záchranárov zranili v Sumskej oblasti. Jedna žena potrebovala ošetriť po dronovom útoku v meste Charkov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň vystríhal, že Moskva pripravuje ďalší masívny úder. Rusko útočilo po tom, čo ukrajinský útok na závod v meste Voronež zabil v pondelok piatich ľudí a desiatky ďalších zranil.