Ruské útoky na juhovýchode Ukrajiny si vyžiadali najmenej šesť obetí

Kyjev 18. októbra (TASR) - Najmenej šesť ľudí prišlo v stredu o život pri raketových útokoch na Záporožskú a Dnepropetrovskú oblasť na juhovýchode Ukrajiny, oznámili ukrajinské úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Gubernátor Záporožskej oblasti Jurij Malaško uviedol, že Rusko nadránom "uskutočnilo šesť raketových útokov na mesto Záporožie", pri ktorých zahynulo päť ľudí. Raketa zem-vzduch S-300 podľa neho zasiahla obytnú budovu. Ďalších päť osôb previezli so zraneniami do nemocnice.



Ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko uviedol, že v Dnepropetrovskej oblasti prišla o život 31-ročná žena a štyria ďalší utrpeli zranenia pri útoku, ktorý zničil osem budov. "Rusko opäť útočilo na civilistov," napísal na Telegrame.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu na tej istej sociálnej v súvislosti s útokmi napísal, že Rusko "pokračuje v terore a vojne proti civilistom".



Ruské ministerstvo obrany tieto útoky na svojom dennom brífingu nezmienilo. Moskva opakovane popiera, že by útočila na civilistov.



Asi 50 kilometrov od Záporožia v meste Enerhodar leží najväčšia jadrová elektráreň v Európe. Záporožskú jadrovú elektráreň (ZAES) v súčasnosti majú pod kontrolou ruské jednotky.



Moskva podnikla stredajšie útoky deň po oznámení Ukrajiny, že proti Rusku prvýkrát použila americké rakety dlhého dosahu ATACMS. Kyjev o útoku neposkytol bližšie informácie, no ukrajinské špeciálne sily sa v stredu prihlásili k útoku na letiská na Ruskom okupovanom území.



Ruské ministerstvo obrany v stredu taktiež informovalo, že nad Čiernym morom a ruskou Kurskou a Belgorodskou oblasťou zachytili 28 ukrajinských dronov.