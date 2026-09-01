< sekcia Zahraničie
Ruské útoky na Kyjev a jeho okolie si vyžiadali štyri obete
Hlásili viac ako desať zranených, uviedli miestne úrady.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 1. septembra (TASR) - Ruské raketové a dronové útoky na Kyjev a jeho okolie si v noci na utorok vyžiadali najmenej štyri obete a viac ako desať zranených, uviedli miestne úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Kyjevská oblasť bola dnes v noci terčom masívneho útoku ruských rakiet a útočných dronov,“ napísal na Telegrame šéf kyjevskej správy Tymur Tkačenko. „Žiaľ, pri nepriateľskom útoku na hlavné mesto boli zabití traja ľudia,“ uviedla mestská vojenská správa s tým, že poranenia utrpelo ďalších päť ľudí.
Štvrtá osoba zahynula pri útoku v Boryspile východne od Kyjeva. Útok na obytnú budovu v tomto meste si podľa Tkačenka vyžiadal ďalších najmenej osem zranených. K útokom došlo len niekoľko hodín predtým, ako sa deti mali po letných prázdninách vrátiť do školy.
Kyjev a priľahlé oblasti v uplynulých týždňoch čelia častejším dronovým útokom. Víkendový útok na muničný sklad neďaleko hlavného mesta si vyžiadal 38 obetí.
„Kyjevská oblasť bola dnes v noci terčom masívneho útoku ruských rakiet a útočných dronov,“ napísal na Telegrame šéf kyjevskej správy Tymur Tkačenko. „Žiaľ, pri nepriateľskom útoku na hlavné mesto boli zabití traja ľudia,“ uviedla mestská vojenská správa s tým, že poranenia utrpelo ďalších päť ľudí.
Štvrtá osoba zahynula pri útoku v Boryspile východne od Kyjeva. Útok na obytnú budovu v tomto meste si podľa Tkačenka vyžiadal ďalších najmenej osem zranených. K útokom došlo len niekoľko hodín predtým, ako sa deti mali po letných prázdninách vrátiť do školy.
Kyjev a priľahlé oblasti v uplynulých týždňoch čelia častejším dronovým útokom. Víkendový útok na muničný sklad neďaleko hlavného mesta si vyžiadal 38 obetí.