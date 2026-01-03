< sekcia Zahraničie
Ruské útoky na Ukrajine opäť spôsobili výpadky v dodávkach elektriny
Ukrajinské ministerstvo energetiky informovalo, že po ruských útokoch sa bez dodávok elektriny ocitla časť odberateľov v Mykolajivskej oblasti.
Autor TASR
Kyjev/Moskva 3. januára (TASR) - Ukrajina bola v noci na sobotu vystavená útoku 95 útočných dronov vyslaných z územia Ruska. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zostreliť alebo vyradiť z boja 80 z nich. S odvolaním sa na zvodku ukrajinskej armády o tom informovala britská stanica BBC, píše TASR.
Zvyšných 15 dronov zasiahlo svoje ciele v ôsmich lokalitách, pričom na ďalších dvoch miestach zaznamenali dopad trosiek zneškodnených dronov, uviedla ukrajinská armáda.
Ukrajinské ministerstvo energetiky informovalo, že po ruských útokoch sa bez dodávok elektriny ocitla časť odberateľov v Mykolajivskej oblasti. Zásah utrpela aj Chersonská tepelná elektráreň a vyradené bolo jedno z vysokonapäťových vedení Záporožskej jadrovej elektrárne.
Ruské ministerstvo obrany v sobotu uviedlo, že v noci na 3. januára bolo nad ruskými regiónmi zostrelených 22 dronov, z toho 12 nad anektovaným Krymom. Ďalších šesť dronov bolo zneškodnených nad Krasnodarským krajom, dva nad Rostovskou oblasťou a po jednom nad Adygejskou republikou a Azovským morom na juhu európskej časti Ruska.
