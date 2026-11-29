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Ruské útoky na Ukrajine si vyžiadali tri obete, Rusko hlási zranených
Úradujúci gubernátor Záporožskej oblasti Mychajlo Semikin uviedol, že údery na mesto Záporožie zabili jednu ženu a spôsobili zranenia dvom osobám vrátane dieťaťa.
Autor TASR
Kyjev 29. novembra (TASR) - Ruské útoky na Ukrajine v noci na nedeľu zabili najmenej tri osoby a ďalšie zranili, tvrdia tamojší predstavitelia. Rusko hlási zneškodnenie viac než 1000 ukrajinských dronov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a DPA.
Úradujúci gubernátor Záporožskej oblasti Mychajlo Semikin uviedol, že údery na mesto Záporožie zabili jednu ženu a spôsobili zranenia dvom osobám vrátane dieťaťa. Útoky tiež poškodili výškovú budovu a dve vzdelávacie inštitúcie.
Záchranári podľa predsedu Štátnej agentúry pre obnovu a rozvoj infraštruktúry Ukrajiny Ivana Fedorova vytiahli spod trosiek 14-ročné dievča po tom, ako navádzané letecké bomby zasiahli centrum Záporožia. Jej matka zahynula a dve osoby utrpeli zranenia.
V Odeskej oblasti prišla o život jedna osoba a tri ďalšie sú zranené po útoku na dve poschodia 14-poschodového bytového domu, ktorý spôsobil požiar a poškodil okolité autá. Podľa ukrajinskej záchrannej služby v tejto oblasti útoky poškodili farmu a spôsobili požiar v skladoch s hračkami a domácimi spotrebičmi. Pri tomto požiari utrpeli zranenia dve osoby.
Vo večerných hodinách v sobotu ruský dron zasiahol nádvorie bytového domu v meste Kremenčuk v Poltavskej oblasti, pričom zahynula jedna osoba a ďalších šesť je zranených.
Veliteľstvo vzdušných síl Ukrajiny na platforme Telegram informovalo, že Rusko v noci na nedeľu zaútočilo 140 dronmi, pričom jednotky zostrelili 101 z nich. Zásahy zaznamenali na 27 miestach a zostrelené objekty dopadli na ďalších 13 miestach.
Útoky hlási aj Rusko. Podľa ruského ministerstva obrany jednotky v noci zachytili a zničili 1017 ukrajinských dronov nad 19 oblasťami.
Starosta Moskvy Sergej Sobianin tvrdí, že na Moskovskú oblasť v noci smerovalo celkovo 542 dronov, pričom väčšinu sa podarilo zostreliť. Protivzdušná obrana zneškodnila aj 105 dronov smerujúcich k Moskve.
Pri ukrajinskom dronovom útoku v Belgorodskej oblasti utrpelo zranenia päť osôb, tvrdia tamojšie orgány.
Úradujúci gubernátor Záporožskej oblasti Mychajlo Semikin uviedol, že údery na mesto Záporožie zabili jednu ženu a spôsobili zranenia dvom osobám vrátane dieťaťa. Útoky tiež poškodili výškovú budovu a dve vzdelávacie inštitúcie.
Záchranári podľa predsedu Štátnej agentúry pre obnovu a rozvoj infraštruktúry Ukrajiny Ivana Fedorova vytiahli spod trosiek 14-ročné dievča po tom, ako navádzané letecké bomby zasiahli centrum Záporožia. Jej matka zahynula a dve osoby utrpeli zranenia.
V Odeskej oblasti prišla o život jedna osoba a tri ďalšie sú zranené po útoku na dve poschodia 14-poschodového bytového domu, ktorý spôsobil požiar a poškodil okolité autá. Podľa ukrajinskej záchrannej služby v tejto oblasti útoky poškodili farmu a spôsobili požiar v skladoch s hračkami a domácimi spotrebičmi. Pri tomto požiari utrpeli zranenia dve osoby.
Vo večerných hodinách v sobotu ruský dron zasiahol nádvorie bytového domu v meste Kremenčuk v Poltavskej oblasti, pričom zahynula jedna osoba a ďalších šesť je zranených.
Veliteľstvo vzdušných síl Ukrajiny na platforme Telegram informovalo, že Rusko v noci na nedeľu zaútočilo 140 dronmi, pričom jednotky zostrelili 101 z nich. Zásahy zaznamenali na 27 miestach a zostrelené objekty dopadli na ďalších 13 miestach.
Útoky hlási aj Rusko. Podľa ruského ministerstva obrany jednotky v noci zachytili a zničili 1017 ukrajinských dronov nad 19 oblasťami.
Starosta Moskvy Sergej Sobianin tvrdí, že na Moskovskú oblasť v noci smerovalo celkovo 542 dronov, pričom väčšinu sa podarilo zostreliť. Protivzdušná obrana zneškodnila aj 105 dronov smerujúcich k Moskve.
Pri ukrajinskom dronovom útoku v Belgorodskej oblasti utrpelo zranenia päť osôb, tvrdia tamojšie orgány.