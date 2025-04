Ruské útoky na Ukrajine si vyžiadali jednu obeť a 39 zranených

Kyjev 30. apríla (TASR) - Najmenej jedna osoba zahynula a ďalších 39 utrpelo zranenia v noci na stredu pri ruských útokoch na ukrajinské mestá Dnipro a Charkov. Oznámili to v stredu tamojší predstavitelia, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak uviedol, že ruské sily podnikli „masívny“ dronový útok na Dnipro, kde zahynula jedna osoba.



Dnipro je podľa AFP od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu častým terčom útokov. Ukrajina v utorok nariadila evakuáciu siedmich dedín v tejto oblasti na východe krajiny, ktoré boli donedávna vzdialené od frontovej línie, no vzhľadom na postup ruských síl sú teraz ohrozené. Rusko sa - zatiaľ neúspešne - snaží do tejto oblasti preniknúť zo susednej Doneckej.



Starosta Charkova Ihor Terechov oznámil, že Rusko podniklo 16 útokov na mesto pričom zranených je 39 osôb.



Útoky v noci podnikla aj Ukrajina. Gubernátor ruskej Kurskej oblasti Alexandr Chinštejn na platforme Telegram oznámil, že pri dronovom útoku v meste Ryľsk utrpeli zranenia traja ľudia. Dve osoby previezli do nemocnice, píše AFP.