Ruské útoky na Ukrajine si vyžiadali ďalšie obete; terčom bol aj vlak
Kyjev 2. marca (TASR) - Ruské útoky na Ukrajine si vyžiadali životy ďalších najmenej šiestich ľudí. Terčom jedného z útokov bola aj osobný vlak, oznámili v pondelok ukrajinské úrady citované agentúrou AFP, píše TASR.
Tri osoby zahynuli v meste Kramatorsk na východe Ukrajiny, kde ruské jednotky na bojiskách v poslednom čase zaznamenávajú sily postup. ďalšiu obeť hlásili v pondelok z Dnepropetrovskej oblasti na strednej Ukrajine, kde sa v troskách zničeného domu našlo telo 55-ročného muža. Ďalšou obeťou je žena narodená v roku 1937, ktorá prišla o život v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny, pri hraniciach s Ruskom.
Pri útoku dronu na pohybujúci sa vlak prišiel o život jeden civilista a sedem ďalších utrpelo zranenia, informovali úrady. „Posádka lokomotívy vlak okamžite (po útoku) zastavila. Cestujúci boli evakuovaní a bola im poskytnutá prvá pomoc,“ uviedol ukrajinský vicepremiér Olexij Kuleba.
Generálny riaditeľ Ukrajinských železníc Oleksandr Percovskyj vo februári v rozhovore pre AFP povedal, že nárast útokov na železničnú infraštruktúru na Ukrajine je prejavom „snáh efektívne odrezať určité regióny od zvyšku Ukrajiny“.
Vo svojej rannej zvodke ukrajinská armáda v pondelok informovala, že do 08:00 h miestneho času zneškodnila 84 nepriateľských dronov a na štyroch miestach zaznamenala dopad 10 útočných dronov. Trosky zneškodnených dronov spadli v dvoch ďalších lokalitách.
Ukrajinské ministerstvo energetiky informovalo o útokoch na energetické objekty v niekoľkých regiónoch, ktoré spôsobili nútené odstavenie dodávok elektriny v Doneckej, Záporožskej a Sumskej oblasti.
Ruská invázia do Ukrajiny začala vo februári 2022 a vyvolala najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny: vyžiadala si už státisíce mŕtvych medzi civilistami aj vojakmi na oboch stranách, doplnila AFP.
