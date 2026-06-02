< sekcia Zahraničie
Ruské útoky na Ukrajine si vyžiadali 9 mŕtvych a vyše 80 zranených
Päť osôb zahynulo a 25 utrpelo zranenia aj v Dnepropetrovskej oblasti, oznámil tamojší gubernátor Olexandr Hanža na platforme Telegram.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 2. júna (TASR) - Pri ruských útokoch na Ukrajinu zahynulo v noci na utorok najmenej deväť ľudí a ďalších viac než 80 utrpelo zranenia, oznámili tamojšie úrady. Došlo k tomu po tom, čo Moskva už niekoľko dní varovala pred rozsiahlym útokom, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Päť osôb zahynulo a 25 utrpelo zranenia aj v Dnepropetrovskej oblasti, oznámil tamojší gubernátor Olexandr Hanža na platforme Telegram. Zranení boli hospitalizovaní, skonštatoval gubernátor a zároveň zverejnil fotografie poškodených obytných budov, zhorených vozidiel a zničeného detského ihriska.
V Kyjeve zahynuli najmenej štyri osoby a ďalších 51 utrpelo zranenia, uviedol šéf tamojšej vojenskej správy Tymur Tkačenko. Primátor ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko informoval, že došlo k zrúteniu 24-poschodovej obytnej budovy, pravdepodobne po zásahu raketou, a že pod jej troskami zrejme uviazli ľudia. Ozrejmil tiež, že viacero budov zachvátili plamene.
„V štvrti Oboloň horia autá po zásahu padajúcich úlomkov rakiet. Požiare vypukli tiež na dvoch otvorených priestranstvách, pričom horí aj v blízkosti materskej školy,“ upresnil Kličko.
V Charkovskej oblasti hlásili po dronových a raketových útokoch desať zranených vrátane jedného dieťaťa, uviedol starosta Charkova Ihor Terechov na Telegrame.
Ruskú ropnú rafinériu Iľskyj v Krasnodarskom kraji zachvátil požiar po dronovom útoku, uviedli miestne orgány v utorok na Telegrame. Systémy protivzdušnej obrany odrážali útoky dronov aj nad základňou námornej flotily na Ruskom okupovanom Kryme. Agentúra Reuters upozorňuje, že tieto správy nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť.
Rusko minulý týždeň varovalo, že plánuje spustiť „systematické útoky“ na ciele v Kyjeve napojené na ukrajinskú armádu. Moskva vyhlasovala, že ide o odvetu za májový útok na internát v ukrajinskej Luhanskej oblasti, ktorú v súčasnosti kontroluje. Ukrajina zodpovednosť za úder odmieta.
Päť osôb zahynulo a 25 utrpelo zranenia aj v Dnepropetrovskej oblasti, oznámil tamojší gubernátor Olexandr Hanža na platforme Telegram. Zranení boli hospitalizovaní, skonštatoval gubernátor a zároveň zverejnil fotografie poškodených obytných budov, zhorených vozidiel a zničeného detského ihriska.
V Kyjeve zahynuli najmenej štyri osoby a ďalších 51 utrpelo zranenia, uviedol šéf tamojšej vojenskej správy Tymur Tkačenko. Primátor ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko informoval, že došlo k zrúteniu 24-poschodovej obytnej budovy, pravdepodobne po zásahu raketou, a že pod jej troskami zrejme uviazli ľudia. Ozrejmil tiež, že viacero budov zachvátili plamene.
„V štvrti Oboloň horia autá po zásahu padajúcich úlomkov rakiet. Požiare vypukli tiež na dvoch otvorených priestranstvách, pričom horí aj v blízkosti materskej školy,“ upresnil Kličko.
V Charkovskej oblasti hlásili po dronových a raketových útokoch desať zranených vrátane jedného dieťaťa, uviedol starosta Charkova Ihor Terechov na Telegrame.
Ruskú ropnú rafinériu Iľskyj v Krasnodarskom kraji zachvátil požiar po dronovom útoku, uviedli miestne orgány v utorok na Telegrame. Systémy protivzdušnej obrany odrážali útoky dronov aj nad základňou námornej flotily na Ruskom okupovanom Kryme. Agentúra Reuters upozorňuje, že tieto správy nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť.
Rusko minulý týždeň varovalo, že plánuje spustiť „systematické útoky“ na ciele v Kyjeve napojené na ukrajinskú armádu. Moskva vyhlasovala, že ide o odvetu za májový útok na internát v ukrajinskej Luhanskej oblasti, ktorú v súčasnosti kontroluje. Ukrajina zodpovednosť za úder odmieta.