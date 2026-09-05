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Ruské útoky na Ukrajine si vyžiadali štyroch mŕtvych
K útokom došlo v Dnepropetrovskej oblasti, kde ruská armáda zasiahla priemyselný podnik, pričom tento úder si vyžiadal štyroch mŕtvych a piatich zranených.
Autor TASR
Kyjev 5. septembra (TASR) - Štyri osoby zahynuli a ďalších šesť utrpelo zranenia pri ruských útokoch na Ukrajinu v noci na sobotu, uviedla ukrajinská záchranná služba. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News.
K útokom došlo v Dnepropetrovskej oblasti, kde ruská armáda zasiahla priemyselný podnik, pričom tento úder si vyžiadal štyroch mŕtvych a piatich zranených. Pri ďalšom útoku utrpel zranenia 62-ročný muž.
Škody zaznamenali na súkromných domoch, bytovom dome i podniku. Záchranným zložkám sa podarilo uhasiť všetky požiare, ktoré vypukli po útokoch, uviedla záchranná služba na platforme Telegram.
Ukrajinské vzdušné sily tvrdia, že v noci zostrelili 128 ruských dronov. Rusko pritom zaútočilo 167 dronmi a tiež balistickými strelami.
Rusko podniklo tieto útoky pred plánovanou návštevou vyslancov amerického prezidenta Jareda Kushnera a Stevea Witkoffa v Moskve a následne v Kyjeve.
Návštevu amerických vyslancov avizoval vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý v tom čase povedal, že vyslanci by na Ukrajinu mali pricestovať v najbližších dňoch, pričom najprv navštívia Moskvu.
Ruská tlačová agentúra TASS v piatok informovala, že Witkoff a Kushner navštívia hlavné mestá Ruska a Ukrajiny cez víkend.
Steve Witkoff a Jared Kushner sa podieľajú na diplomatických rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou, pričom niekoľkokrát rokovali v Moskve, no ešte nikdy neboli v Kyjeve.
Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v súvislosti s touto návštevou uviedol, že kľúčovou otázkou je, do akej miery je americká vláda „pripravená investovať do hľadania skutočného riešenia súčasnej krízy vzhľadom na skutočnú situáciu v teréne“. Podľa Riabkova sa situácia nevyvíja v prospech Kyjeva.
Sky News informuje, že situácia na frontových líniách je už niekoľko mesiacov v podstate nemenná a žiadna zo strán nedosiahla žiadny významný prielom.
K útokom došlo v Dnepropetrovskej oblasti, kde ruská armáda zasiahla priemyselný podnik, pričom tento úder si vyžiadal štyroch mŕtvych a piatich zranených. Pri ďalšom útoku utrpel zranenia 62-ročný muž.
Škody zaznamenali na súkromných domoch, bytovom dome i podniku. Záchranným zložkám sa podarilo uhasiť všetky požiare, ktoré vypukli po útokoch, uviedla záchranná služba na platforme Telegram.
Ukrajinské vzdušné sily tvrdia, že v noci zostrelili 128 ruských dronov. Rusko pritom zaútočilo 167 dronmi a tiež balistickými strelami.
Rusko podniklo tieto útoky pred plánovanou návštevou vyslancov amerického prezidenta Jareda Kushnera a Stevea Witkoffa v Moskve a následne v Kyjeve.
Návštevu amerických vyslancov avizoval vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý v tom čase povedal, že vyslanci by na Ukrajinu mali pricestovať v najbližších dňoch, pričom najprv navštívia Moskvu.
Ruská tlačová agentúra TASS v piatok informovala, že Witkoff a Kushner navštívia hlavné mestá Ruska a Ukrajiny cez víkend.
Steve Witkoff a Jared Kushner sa podieľajú na diplomatických rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou, pričom niekoľkokrát rokovali v Moskve, no ešte nikdy neboli v Kyjeve.
Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v súvislosti s touto návštevou uviedol, že kľúčovou otázkou je, do akej miery je americká vláda „pripravená investovať do hľadania skutočného riešenia súčasnej krízy vzhľadom na skutočnú situáciu v teréne“. Podľa Riabkova sa situácia nevyvíja v prospech Kyjeva.
Sky News informuje, že situácia na frontových líniách je už niekoľko mesiacov v podstate nemenná a žiadna zo strán nedosiahla žiadny významný prielom.