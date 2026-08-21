< sekcia Zahraničie
Ruské útoky na Ukrajine zabili dve osoby a poškodili hraničný priechod
Ukrajinská záchranná služba uviedla, že pri útoku dronom v Charkovskej oblasti taktiež utrpeli zranenia dvaja ľudia. Záchranné zložky zasahujú aj pri požiari v dedine v tejto oblasti.
Autor TASR
Kyjev 21. augusta (TASR) - Rusko v noci uskutočnilo ďalšie útoky na Ukrajinu. Najmenej dvaja ľudia zahynuli pri útoku na Charkovskú oblasť na východe krajiny a pri nočných útokoch Ruska v Odeskej oblasti došlo k poškodeniu hraničného priechodu medzi Ukrajinou a Moldavskom. Fínsko zároveň podozrieva Rusko z narušenia svojho vzdušného priestoru, informuje TASR podľa stanice Sky News.
Ukrajinská záchranná služba uviedla, že pri útoku dronom v Charkovskej oblasti taktiež utrpeli zranenia dvaja ľudia. Záchranné zložky zasahujú aj pri požiari v dedine v tejto oblasti. Pri útoku zhorelo päť obytných budov a autá.
Záchranná služba okrem toho informovala, že v noci na piatok Rusko znova zaútočilo na Kyjev. „Večer 20. augusta Rusi už tretíkrát za deň zaútočili na hlavné mesto. V dôsledku ostreľovania začala horieť budova skladu,“ uviedla ukrajinská záchranná služba, podľa ktorej sa tento požiar podarilo uhasiť po polnoci miestneho času.
„Celkovo v Kyjeve od noci na 20. augusta nepriateľ pripravil o život 16 ľudí, 42 utrpelo zranenia a 12 sa podarilo zachrániť,“ uviedli záchranári. Pri treťom útoku utrpela zranenia jedna osoba.
Ukrajinská štátna pohraničná stráž informovala o útoku dronom, ktorý poškodil hraničný priechod Tabaky medzi Ukrajinou a Moldavskom. Cestujúcich a dopravu odklonili na iné hraničné priechody. „Moldavská strana bola informovaná o tejto situácii,“ uviedla na platforme Telegram.
Podľa vyhlásenia fínskeho ministerstva obrany je Rusko podozrivé aj z narušenia vzdušného priestoru nad Baltským morom. Minister obrany Antti Hakkanen uviedol, že fínska pohraničná stráž vedie vyšetrovanie tohto incidentu.
Pohraničná stráž Fínska má podozrenie, že ruské prieskumné lietadlo typu Iliušin Il-20 narušilo vzdušný priestor v západnej časti Fínskeho zálivu približne na tri minúty, pričom od hranice fínskeho vzdušného priestoru sa vzdialilo v najhlbšom bode na 8,7 kilometra.
Ukrajinská záchranná služba uviedla, že pri útoku dronom v Charkovskej oblasti taktiež utrpeli zranenia dvaja ľudia. Záchranné zložky zasahujú aj pri požiari v dedine v tejto oblasti. Pri útoku zhorelo päť obytných budov a autá.
Záchranná služba okrem toho informovala, že v noci na piatok Rusko znova zaútočilo na Kyjev. „Večer 20. augusta Rusi už tretíkrát za deň zaútočili na hlavné mesto. V dôsledku ostreľovania začala horieť budova skladu,“ uviedla ukrajinská záchranná služba, podľa ktorej sa tento požiar podarilo uhasiť po polnoci miestneho času.
„Celkovo v Kyjeve od noci na 20. augusta nepriateľ pripravil o život 16 ľudí, 42 utrpelo zranenia a 12 sa podarilo zachrániť,“ uviedli záchranári. Pri treťom útoku utrpela zranenia jedna osoba.
Ukrajinská štátna pohraničná stráž informovala o útoku dronom, ktorý poškodil hraničný priechod Tabaky medzi Ukrajinou a Moldavskom. Cestujúcich a dopravu odklonili na iné hraničné priechody. „Moldavská strana bola informovaná o tejto situácii,“ uviedla na platforme Telegram.
Podľa vyhlásenia fínskeho ministerstva obrany je Rusko podozrivé aj z narušenia vzdušného priestoru nad Baltským morom. Minister obrany Antti Hakkanen uviedol, že fínska pohraničná stráž vedie vyšetrovanie tohto incidentu.
Pohraničná stráž Fínska má podozrenie, že ruské prieskumné lietadlo typu Iliušin Il-20 narušilo vzdušný priestor v západnej časti Fínskeho zálivu približne na tri minúty, pričom od hranice fínskeho vzdušného priestoru sa vzdialilo v najhlbšom bode na 8,7 kilometra.