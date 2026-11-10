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Ruské útoky na Ukrajinu pred rozhovormi spôsobili výpadky prúdu
Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj informoval, že pri útokoch v noci na utorok zahynuli dvaja ľudia v meste Ladyžyn vo Vinnyckej oblasti.
Autor TASR
Kyjev 10. novembra (TASR) - Ruské útoky na energetické objekty na Ukrajine počas noci pred rozhovormi s Ruskom v Abú Zabí viedli k výpadkom elektriny v šiestich oblastiach. Oznámil to v utorok ukrajinský prevádzkovateľ prenosovej sústavy, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Najnovšia vlna útokov zasiahla energetické ciele v ôsmich ukrajinských oblastiach, uviedla spoločnosť Ukrenerho. Ráno boli podľa nej prerušené dodávky elektriny v častiach Dnepropetrovskej, Doneckej, Kyjevskej, Sumskej, Charkovskej a Černihivskej oblasti.
Spoločnosť na platforme Telegram dodala, že energetickí pracovníci vykonávajú neustále opravy poškodených zariadení, aby čo najskôr obnovili dodávky elektriny pre domácnosti. AFP pripomenula, že teploty v krajine sa pred prichádzajúcou zimou už začínajú pohybovať okolo bodu mrazu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu obvinil Rusko, že zintenzívnilo útoky na energetickú infraštruktúru, aby vyvinulo tlak na Kyjev na rozhovoroch v Abú Zabí, na ktorých sa v utorok stretli predstavitelia USA, Ukrajiny a Ruska.
Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj informoval, že pri útokoch v noci na utorok zahynuli dvaja ľudia v meste Ladyžyn vo Vinnyckej oblasti.
Najnovšia vlna útokov zasiahla energetické ciele v ôsmich ukrajinských oblastiach, uviedla spoločnosť Ukrenerho. Ráno boli podľa nej prerušené dodávky elektriny v častiach Dnepropetrovskej, Doneckej, Kyjevskej, Sumskej, Charkovskej a Černihivskej oblasti.
Spoločnosť na platforme Telegram dodala, že energetickí pracovníci vykonávajú neustále opravy poškodených zariadení, aby čo najskôr obnovili dodávky elektriny pre domácnosti. AFP pripomenula, že teploty v krajine sa pred prichádzajúcou zimou už začínajú pohybovať okolo bodu mrazu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu obvinil Rusko, že zintenzívnilo útoky na energetickú infraštruktúru, aby vyvinulo tlak na Kyjev na rozhovoroch v Abú Zabí, na ktorých sa v utorok stretli predstavitelia USA, Ukrajiny a Ruska.
Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj informoval, že pri útokoch v noci na utorok zahynuli dvaja ľudia v meste Ladyžyn vo Vinnyckej oblasti.