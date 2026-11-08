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Ruské útoky na Ukrajinu pripravili o elektrinu 850.000 ľudí
Ruské ministerstvo obrany podľa agentúry TASS potvrdilo, že jeho sily za posledných 24 hodín podnikli útoky na energetickú, dopravnú a logistickú infraštruktúru na Ukrajine.
Autor TASR
Moskva/Kyjev 8. novembra (TASR) - Po ruských nočných útokoch na energetickú infraštruktúru Ukrajiny zostalo bez elektriny približne 850.000 jej obyvateľov, oznámili v nedeľu miestne úrady a súkromná energetická spoločnosť DTEK. Obnovenie dodávok podľa nej komplikujú opätovné útoky. Mimoriadne výpadky postihli aj Kyjev a okolitú oblasť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Viac než 600.000 ľudí strednej časti ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti pripravil o elektrinu masívny nočný útok, ktorý podľa DTEK poškodil kľúčové energetické objekty. Vedúci regionálnej vojenskej správy Olexandr Ganža na sieti Telegram uviedol, že nemocnice a ďalšie kritické zariadenia prechádzajú na napájanie zo záložných generátorov.
Na severovýchode Charkovskej oblasti zostalo bez prúdu v dôsledku dronového útoku na objekt kritickej infraštruktúry takmer 250.000 odberateľov, ako informoval starosta mesta Zlatopiľ
Mykola Bakšejev. Úrady podľa neho už pracujú na opravách, ale zatiaľ nie je známy presný čas obnovenia dodávky elektriny.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že ruské útoky spôsobili rozsiahle výpadky elektriny po celej krajine. Iba v Žytomyrskej oblasti bolo v dôsledku 140 bytových domov bez vykurovania, keď sa teploty pohybovali okolo bodu mrazu.
Zelenskyj tiež oznámil, že na 55 sa zvýšil počet obetí pondelkového ruského útoku leteckými bombami na obec Komyšuvacha v Záporožskej oblasti. Rusko na miesto, kde už sedem dní prebiehajú záchranné operácie, podľa neho nedeľu ráno zaútočilo opäť, tentokrát pomocou dronu. „Absolútny cynizmus a brutalita,“ napísal na sieti X s tým, že pod troskami môžu byť ešte stále ďalší ľudia.
Ruské ministerstvo obrany podľa agentúry TASS potvrdilo, že jeho sily za posledných 24 hodín podnikli útoky na energetickú, dopravnú a logistickú infraštruktúru na Ukrajine.
Viac než 600.000 ľudí strednej časti ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti pripravil o elektrinu masívny nočný útok, ktorý podľa DTEK poškodil kľúčové energetické objekty. Vedúci regionálnej vojenskej správy Olexandr Ganža na sieti Telegram uviedol, že nemocnice a ďalšie kritické zariadenia prechádzajú na napájanie zo záložných generátorov.
Na severovýchode Charkovskej oblasti zostalo bez prúdu v dôsledku dronového útoku na objekt kritickej infraštruktúry takmer 250.000 odberateľov, ako informoval starosta mesta Zlatopiľ
Mykola Bakšejev. Úrady podľa neho už pracujú na opravách, ale zatiaľ nie je známy presný čas obnovenia dodávky elektriny.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že ruské útoky spôsobili rozsiahle výpadky elektriny po celej krajine. Iba v Žytomyrskej oblasti bolo v dôsledku 140 bytových domov bez vykurovania, keď sa teploty pohybovali okolo bodu mrazu.
Zelenskyj tiež oznámil, že na 55 sa zvýšil počet obetí pondelkového ruského útoku leteckými bombami na obec Komyšuvacha v Záporožskej oblasti. Rusko na miesto, kde už sedem dní prebiehajú záchranné operácie, podľa neho nedeľu ráno zaútočilo opäť, tentokrát pomocou dronu. „Absolútny cynizmus a brutalita,“ napísal na sieti X s tým, že pod troskami môžu byť ešte stále ďalší ľudia.
Ruské ministerstvo obrany podľa agentúry TASS potvrdilo, že jeho sily za posledných 24 hodín podnikli útoky na energetickú, dopravnú a logistickú infraštruktúru na Ukrajine.