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Ruské útoky na Ukrajinu si vyžiadali obeť a desiatky zranených
V meste Pavlohrad v Dnepropetrovskej oblasti zahynul pri ruských útokoch jeden muž, informoval na Telegrame šéf tamojšej vojenskej správy Olexandr Hanža.
Autor TASR
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Kyjev 14. novembra (TASR) - Pri sérii ruských útokov na ukrajinské mestá prišiel v sobotu o život najmenej jeden človek a viac než 30 ďalších civilistov utrpelo podľa oficiálnych údajov zranenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Len v samotnom meste Záporožie bolo zranených najmenej 22 ľudí, uviedol na platforme Telegram šéf oblastnej vojenskej správy Mychajlo Semykin. Medzi zranenými boli podľa neho aj tri deti. Mesto pritom bolo terčom ruských útokov aj deň predtým.
V meste Pavlohrad v Dnepropetrovskej oblasti zahynul pri ruských útokoch jeden muž, informoval na Telegrame šéf tamojšej vojenskej správy Olexandr Hanža. Ďalších desať osôb vrátane sedemročného chlapca previezli so zraneniami do nemocnice.
V oboch prípadoch nebolo bezprostredne spresnené, akými zbraňami boli mestá napadnuté. Zverejnené neboli ani podrobnosti o rozsahu škôd.
Rusko vedie proti susednej Ukrajine útočnú vojnu už vyše štyri a pol roka. Vzhľadom na uviaznutú situáciu na fronte útočí ruská armáda už mesiace prevažne na ukrajinské mestské aglomerácie, pripomína DPA.
Len v samotnom meste Záporožie bolo zranených najmenej 22 ľudí, uviedol na platforme Telegram šéf oblastnej vojenskej správy Mychajlo Semykin. Medzi zranenými boli podľa neho aj tri deti. Mesto pritom bolo terčom ruských útokov aj deň predtým.
V meste Pavlohrad v Dnepropetrovskej oblasti zahynul pri ruských útokoch jeden muž, informoval na Telegrame šéf tamojšej vojenskej správy Olexandr Hanža. Ďalších desať osôb vrátane sedemročného chlapca previezli so zraneniami do nemocnice.
V oboch prípadoch nebolo bezprostredne spresnené, akými zbraňami boli mestá napadnuté. Zverejnené neboli ani podrobnosti o rozsahu škôd.
Rusko vedie proti susednej Ukrajine útočnú vojnu už vyše štyri a pol roka. Vzhľadom na uviaznutú situáciu na fronte útočí ruská armáda už mesiace prevažne na ukrajinské mestské aglomerácie, pripomína DPA.