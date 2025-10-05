< sekcia Zahraničie
Ruské útoky na Ukrajinu si vyžiadali najmenej päť obetí
Poškodenie civilnej infraštruktúry zaznamenali tamojšie úrady aj v Ivanofrankivskej, Vinnyckej, Černihivskej, Chersonskej, Charkovskej a Odeskej oblasti, uviedla premiérka Julija Svyrydenková.
Autor TASR
Kyjev 5. októbra (TASR) - Rusko v noci na nedeľu podniklo rozsiahle raketové a dronové útoky na Ukrajinu, ktoré si vyžiadali najmenej päť obetí a spôsobil škody na infraštruktúre vo viacerých oblastiach, uviedli tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
V Ľvovskej oblasti boli hlásené štyri obete. Došlo tiež k niekoľkým požiarom vrátane toho v priemyselnom parku v meste Ľvov a niektoré časti mesta zaznamenali výpadok elektrickej energie. Starosta Ľvova Andrij Sadovyj vyzval obyvateľov, aby zostali doma, kým sa podarí dostať plamene pod kontrolu.
Jedna osoba prišla o život a deväť ďalších utrpelo zranenia aj pri útoku na Záporožskú oblasť, uviedol miestny gubernátor Ivan Fedorov. Desaťtisíce domácností zostali bez elektriny.
Poškodenie civilnej infraštruktúry zaznamenali tamojšie úrady aj v Ivanofrankivskej, Vinnyckej, Černihivskej, Chersonskej, Charkovskej a Odeskej oblasti, uviedla premiérka Julija Svyrydenková. „Ďalší úmyselný teror proti civilistom,“ napísala na platforme X. „Moskva pokračuje v útokoch na domy, školy a energetické zariadenia. Dokazuje tak, že ničenie je aj naďalej jej jedinou stratégiou,“ doplnila.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ruské sily vypálili viac ako 50 rakiet a takmer 500 dronov na Ukrajinu. „Očakávam od vládnych predstaviteľov, že budú konať rýchlo a efektívne, aby sa dôsledky útokov v zasiahnutých oblastiach odstránili,“ napísal na X. „Potrebujeme väčšiu ochranu a rýchlejšiu implementáciu všetkých obranných dohôd, najmä v oblasti protivzdušnej obrany... Amerika a Európa musia konať, aby prinútili Putina zastaviť,“ dodal.
V súvislosti s útokmi ruskej armády Poľsko a jeho spojenci z aliancie NATO v nedeľu ráno vyslali lietadlá na zaistenie bezpečnosti poľského vzdušného priestoru, informovali poľské ozbrojené sily na X.
