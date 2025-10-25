< sekcia Zahraničie
Ruské útoky na Ukrajinu si vyžiadali najmenej tri obete
Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že Rusko počas noci vystrelilo deväť rakiet a 62 dronov. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zachytiť štyri rakety a 50 dronov.
Autor TASR
Kyjev 25. októbra (TASR) - Ruské dronové a raketové útoky na územie Ukrajiny si v noci na sobotu vyžiadali najmenej dve obete. Zranenia utrpelo 17 ľudí vo viacerých regiónoch krajiny, uviedli v sobotu miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
Šéf regionálnej vojenskej správy Vladyslav Haivanenko v Dnepropetrovskej oblasti uviedol, že pri útokoch zahynuli dvaja ľudia a ďalších sedem utrpelo zranenia. „Vypukli požiare. Poškodené boli bytové a súkromné budovy, hospodárska budova, obchod a najmenej jedno vozidlo,“ napísal na platforme Telegram.
Ruská armáda v sobotu nadránom podnikla útoky aj na ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Útok balistickou strelou si v jednom z rajónov vyžiadal jednu obeť a ďalších desať ľudí utrpelo zranenia, Traja z nich boli prevezení do nemocnice, uviedol šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko. Výbuchy poškodili viaceré budovy a domy v niekoľkých štvrtiach.
„Výbuchy v hlavnom meste. Mesto je pod balistickým útokom,“ uviedol primátor Kyjeva Vitalij Kličko na platforme Telegram v čase útokov. Dodal, že neobytné budovy v Desňanskom a Darnyckom rajóne zachvátili „rozsiahle požiare“.
Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že Rusko počas noci vystrelilo deväť rakiet a 62 dronov. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zachytiť štyri rakety a 50 dronov.
Ruské ministerstvo obrany naopak uviedlo, že jeho protivzdušná obrana počas noci zničila 121 ukrajinských dronov.
Útoky prišli po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyy v piatok vyzval Spojené štáty, aby rozšírili sankcie zamerané na ropu z dvoch spoločností na celý sektor a požiadal o dodávku rakiet s dlhým doletom.
