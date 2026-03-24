Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 24. marec 2026
< sekcia Zahraničie

Ruské útoky na Ukrajinu si vyžiadali životy najmenej troch civilistov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

V dôsledku útoku v Poltavskej oblasti boli poškodené obývané budovy a hotel.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 24. marca (TASR) – Letecký poplach vyhlásili v utorok nadránom na celom území Ukrajiny s výnimkou Odeskej oblasti, uviedli miestne úrady. TASR o tom informuje na základe agentúry AFP.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore k občanom varoval, že podľa informácií tajných služieb Rusko chystá ďalší mohutný útok na Ukrajinu.

Miestne vojenské správy medzičasom oznámili, že vlna ruských raketových a dronových útokov si v noci na utorok na Ukrajine vyžiadala najmenej tri obete: dve v Poltavskej oblasti a jednu v Záporožskej oblasti.

V dôsledku útoku v Poltavskej oblasti boli poškodené obývané budovy a hotel. V objektoch vypukli požiare, uviedol na platforme Telegram šéf oblastnej vojenskej správy Vitalij Ďakivnyč. „Žiaľ, zahynuli dvaja ľudia a ďalší utrpeli zranenia,“ doplnil s tým, že zranených bolo najmenej 11 osôb.

Na juhu Ukrajiny, v Záporožskej oblasti, si „masívny kombinovaný raketovo-dronový útok“ vyžiadal jednu obeť a troch zranených, uviedol šéf tamojšej vojenskej správy Ivan Fedorov.

Podľa jeho slov bolo poškodených šesť bytových domov, dva rodinné domy, obchod, nebytové budovy a aj objekt priemyselnej infraštruktúry.
Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu Trestného zákona, ktorá ruší nahradenie ÚOO

BARÁK: Z DNA nezistíte len možné choroby, ale aj váš pôvod či talent

Hokejová reportérka zomrela spolu s deťmi pri požiari vo vlastnom dome

TÝŽDENNÍK: Hrozba kvóra odvrátená, koalícia oslabená