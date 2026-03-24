Ruské útoky na Ukrajinu si vyžiadali životy najmenej troch civilistov
V dôsledku útoku v Poltavskej oblasti boli poškodené obývané budovy a hotel.
Kyjev 24. marca (TASR) – Letecký poplach vyhlásili v utorok nadránom na celom území Ukrajiny s výnimkou Odeskej oblasti, uviedli miestne úrady. TASR o tom informuje na základe agentúry AFP.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore k občanom varoval, že podľa informácií tajných služieb Rusko chystá ďalší mohutný útok na Ukrajinu.
Miestne vojenské správy medzičasom oznámili, že vlna ruských raketových a dronových útokov si v noci na utorok na Ukrajine vyžiadala najmenej tri obete: dve v Poltavskej oblasti a jednu v Záporožskej oblasti.
V dôsledku útoku v Poltavskej oblasti boli poškodené obývané budovy a hotel. V objektoch vypukli požiare, uviedol na platforme Telegram šéf oblastnej vojenskej správy Vitalij Ďakivnyč. „Žiaľ, zahynuli dvaja ľudia a ďalší utrpeli zranenia,“ doplnil s tým, že zranených bolo najmenej 11 osôb.
Na juhu Ukrajiny, v Záporožskej oblasti, si „masívny kombinovaný raketovo-dronový útok“ vyžiadal jednu obeť a troch zranených, uviedol šéf tamojšej vojenskej správy Ivan Fedorov.
Podľa jeho slov bolo poškodených šesť bytových domov, dva rodinné domy, obchod, nebytové budovy a aj objekt priemyselnej infraštruktúry.
