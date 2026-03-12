Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. marec 2026Meniny má Gregor
< sekcia Zahraničie

Ruské útoky naprieč Ukrajinou si vyžiadali ďalšie obete a zranených

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Svätopluk Písecký

Podľa Ukrainskej Pravdy ruské sily v stredu podnikli takmer 50 útokov na tri okresy Dnepropetrovskej oblasti na juhu krajiny.

Autor TASR
Kyjev 12. marca (TASR) - Ruské útoky na oblasť v okolí mesta Mena ležiacom v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny si v noci na štvrtok vyžiadali život 15-ročného dievčaťa a spôsobili zranenia jej rodičom. V stredu útočili ruské jednotky aj na Dnepropetrovskú, Záporožskú a Sumskú oblasť. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP a spravodajského webu Ukrainska Pravda.

„Bohužiaľ, nepriateľský útok si vyžiadal život 15-ročného dievčaťa a jej rodičia utrpeli zranenia,“ uviedla rada mesta Mena. Pri útokoch boli zničené dve obytné budovy.

Podľa Ukrainskej Pravdy ruské sily v stredu podnikli takmer 50 útokov na tri okresy Dnepropetrovskej oblasti na juhu krajiny. Zahynula pri nich jedna osoba a ďalšia utrpela zranenia, informoval šéf Dnepropetrovskej oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanža. K rozsiahlym útokom došlo najmä v okrese Nikopol, kde o život prišla 81-ročná žena. Ďalšie útoky hlásili z okresov Synelnykove a Kryvyj Rih.

Rusko zasiahlo tiež mesto Záporožie v Záporožskej oblasti. Riadené strely poškodili bytové i rodinné domy a spôsobili zranenia 11 ľuďom vrátane dvoch detí, uviedol miestny gubernátor Ivan Fedorov s tým, že útoky sa zameriavali na mestskú infraštruktúru.

Ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko v stredu informoval, že viac ako 40 príslušníkov bezpečnostných zložiek utrpelo zranenia pri samostatnom ruskom dronovom útoku na okresné policajné riaditeľstvo v meste Šostka v Sumskej oblasti.
.

Neprehliadnite

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

DUBÉCI: R.Fico obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba záujem V.Orbána