Ruské útoky naprieč Ukrajinou si vyžiadali ďalšie obete a zranených
Podľa Ukrainskej Pravdy ruské sily v stredu podnikli takmer 50 útokov na tri okresy Dnepropetrovskej oblasti na juhu krajiny.
Autor TASR
Kyjev 12. marca (TASR) - Ruské útoky na oblasť v okolí mesta Mena ležiacom v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny si v noci na štvrtok vyžiadali život 15-ročného dievčaťa a spôsobili zranenia jej rodičom. V stredu útočili ruské jednotky aj na Dnepropetrovskú, Záporožskú a Sumskú oblasť. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP a spravodajského webu Ukrainska Pravda.
„Bohužiaľ, nepriateľský útok si vyžiadal život 15-ročného dievčaťa a jej rodičia utrpeli zranenia,“ uviedla rada mesta Mena. Pri útokoch boli zničené dve obytné budovy.
Podľa Ukrainskej Pravdy ruské sily v stredu podnikli takmer 50 útokov na tri okresy Dnepropetrovskej oblasti na juhu krajiny. Zahynula pri nich jedna osoba a ďalšia utrpela zranenia, informoval šéf Dnepropetrovskej oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanža. K rozsiahlym útokom došlo najmä v okrese Nikopol, kde o život prišla 81-ročná žena. Ďalšie útoky hlásili z okresov Synelnykove a Kryvyj Rih.
Rusko zasiahlo tiež mesto Záporožie v Záporožskej oblasti. Riadené strely poškodili bytové i rodinné domy a spôsobili zranenia 11 ľuďom vrátane dvoch detí, uviedol miestny gubernátor Ivan Fedorov s tým, že útoky sa zameriavali na mestskú infraštruktúru.
Ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko v stredu informoval, že viac ako 40 príslušníkov bezpečnostných zložiek utrpelo zranenia pri samostatnom ruskom dronovom útoku na okresné policajné riaditeľstvo v meste Šostka v Sumskej oblasti.
