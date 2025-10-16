Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ruské útoky odstavili zariadenia na výrobu plynu v Poltavskej oblasti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že Rusko cez noc vypustilo viac ako 300 útočných dronov – vrátane niektorých s kazetovou muníciou – a 37 rakiet.

Kyjev 16. októbra (TASR) - Ruské sily vo štvrtok skoro ráno zaútočili na ďalšie zariadenia na výrobu plynu na východe Ukrajiny s cieľom zvýšiť pred zimou tlak na tamojšiu energetickú sieť. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

V dôsledku útoku boli zariadenia na výrobu plynu v Poltavskej oblasti odstavené,“ oznámila na sociálnych sieťach spoločnosť DTEK, najväčší súkromný dodávateľ energie v krajine.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že Rusko cez noc vypustilo viac ako 300 útočných dronov – vrátane niektorých s kazetovou muníciou – a 37 rakiet. „Túto jeseň Rusi každý deň útočia na našu energetickú infraštruktúru,“ povedal.

Ukrajinský prevádzkovateľ energetickej siete oznámil po štvrtkových útokoch núdzové výpadky prúdu v ôsmich regiónoch. Správy v médiách naznačovali, že pri nedávnych ruských útokoch bolo odstavených približne 60 percent ukrajinskej produkcie plynu a útoky na elektrárne vyradili dodávku elektriny pre státisíce ľudí.

Štátna energetická spoločnosť Naftohaz v stredu oznámila, že jedna z jej tepelných elektrární bola poškodená pri ruskom útoku na Charkovskú, Sumskú a Černihivskú oblasť na severovýchode krajiny.

Od invázie na Ukrajinu v roku 2022 Moskva každú zimu útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, čo núti Kyjev núdzovo zastaviť dodávky prúdu a dovážať energiu zo zahraničia.

Kremeľ tvrdí, že jeho sily útočia iba na vojenské zariadenia. Medzinárodný trestný súd minulý rok vydal zatykače na dvoch vysokých predstaviteľov ruskej armády v súvislosti s útokmi na ukrajinské energetické zariadenia s tým, že predstavujú „vojnový zločin“ a spôsobili „nadmerné“ škody civilistom.

Kyjev v snahe ochrániť svoju kritickú infraštruktúru apeluje na svojich spojencov a žiada viac systémov protivzdušnej obrany. Spustil tiež odvetné útoky na ruské ropné rafinérie.
