Ruské útoky poškodili budovu poľského veľvyslanectva v Kyjeve
Hovorca spresnil, že pri útoku nikto neutrpel zranenia a veľvyslanectvo pokračuje v pôsobení vo svojom normálnom režime.
Autor TASR
Varšava/Kyjev 28. septembra (TASR) - Ruské vzdušné útoky na Kyjev poškodili v noci na nedeľu budovu konzulárneho oddelenia poľského veľvyslanectva v ukrajinskom hlavnom meste, potvrdil v nedeľu hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí. TASR informuje podľa správy agentúry PAP.
Informácie o poškodení budovy poľskej ambasády v Kyjeve fragmentom rakety počas ruských útokov ako prvý priniesol portál Defence.24.
„Úlomok z rakety poškodil strechu - tú istú, ktorá bola zrekonštruovaná po predchádzajúcom takomto útoku,“ povedal v nedeľu pre agentúru PAP hovorca poľského rezortu diplomacie Pawel Wronski.
Ako spresnil, pri útoku nikto neutrpel zranenia a veľvyslanectvo pokračuje v pôsobení vo svojom normálnom režime.
„Škody sú menšieho rozsahu, stále však prebieha ich vyhodnocovanie,“ dodal Wronski.
Predchádzajúci ruský útok, počas ktorého bola poškodená budova poľského veľvyslanectva v Kyjeve, sa odohral začiatkom júla tohto roku, pripomína PAP.
V noci zo soboty na nedeľu Rusko spustilo masívny, 12-hodinový útok dronmi a raketami na ukrajinské hlavné mesto. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že Rusko pri nočnom útoku použilo približne 500 útočných dronov, pričom pripravilo o život štyroch ľudí vrátane 12-ročného dieťaťa a najmenej 40 ďalších osôb utrpelo zranenia.
