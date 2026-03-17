Ruské útoky poškodili infraštruktúru v Odeskej oblasti
Rumunské ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že pátra na svojom území pri obci Plauru po úlomkoch dronu, ktorý pri nočnom útoku Ruska útočil na ukrajinský Izmajil.
Autor TASR
Kyjev/Odesa 17. marca (TASR) - Rusko pri nočných útokoch na Ukrajinu poškodilo priemyselné, prístavné a energetické zariadenia v Odeskej oblasti. Z viacerých častí regiónu hlásili aj výpadky prúdu. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.
Miestny gubernátor Oleh Kiper na Telegrame uviedol, že útoky spôsobili viacero požiarov, ktoré sa podarilo rýchlo uhasiť a nespôsobili žiadne zranenia. Kritická infraštruktúra podľa neho fungovala na záložných zdrojoch energie.
Terčom masívneho útoku ruských dronov bolo aj mesto Izmajil na hranici s Rumunskom. v najväčšom ukrajinskom prístave na Dunaji bezpilotné lietadlá poškodili infraštruktúru aj obytné budovy.
Rumunské ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že pátra na svojom území pri obci Plauru po úlomkoch dronu, ktorý pri nočnom útoku Ruska útočil na ukrajinský Izmajil.
Miestny gubernátor Oleh Kiper na Telegrame uviedol, že útoky spôsobili viacero požiarov, ktoré sa podarilo rýchlo uhasiť a nespôsobili žiadne zranenia. Kritická infraštruktúra podľa neho fungovala na záložných zdrojoch energie.
Terčom masívneho útoku ruských dronov bolo aj mesto Izmajil na hranici s Rumunskom. v najväčšom ukrajinskom prístave na Dunaji bezpilotné lietadlá poškodili infraštruktúru aj obytné budovy.
Rumunské ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že pátra na svojom území pri obci Plauru po úlomkoch dronu, ktorý pri nočnom útoku Ruska útočil na ukrajinský Izmajil.